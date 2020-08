Estate di passione e leggerezza per Belen: ecco chi è il nuovo flirt

Belen Rodriguez per l'estate 2020 ha scelto la leggerezza. Qualcuno a maggio pensava che la bella argentina avrebbe trascorso l'estate asciugandosi le lacrime per la (seconda) fine del matrimonio con Stefano De Martino, invece la showgirl ha stupito tutti e ha riempito le pagine di gossip, tanto da diventarne la regina indiscussa. Certo, sono stati pochi gli spunti di cronaca rosa di questi mesi e la maggior parte hanno riguardato proprio l'argentina e la sua famiglia. In queste settimane in cui anche Cecilia Rodriguez ha rotto il suo fidanzamento con Ignazio Moser, nonostante in quarantena i due pensassero a matrimonio e figli, Belen pare si stia godendo un altro flirt nella paradisiaca isola di Ibiza.

A unire i puntini degli indizi disseminati sui social è stato il sempre attento Very Inutil People, uno dei profili Instagram più ironici e irriverenti dedicati al gossip. Il misterioso uomo che starebbe facendo compagnia a Belen Rodriguez in questi ultimi scampoli estivi sarebbe Antonio Spinalbanese, hairstylist molto noto negli ambienti milanesi, vagamente somigliante ad Andrea Iannone, ex dell'argentina. Lavora in uno dei saloni più rinomati della città e tra le sue clienti ci sono moltissime donne conosciute. Seguendo il filo del discorso tessuto da Very Inutil People, Spinalbanese sarebbe arrivato a Ibiza ai primi di agosto insieme a Marco Bovero. L'occasione pare sia una serata che richiederebbe una chioma perfetta da parte dell'argentina. Spinalbanese è molto amico della Pettinouse, amica intima e fraterna di Belen da ormai tantissimi anni. I due giovani parrucchieri, dopo aver acconciato la showgirl, si sarebbero fermati a cena da lei e così avrebbero fatto anche il giorno successivo, quando avrebbero trascorso la serata in un ristorante ibizenco.

Fin qui non ci sarebbero motivi di pensare che si possa trattare di un flirt ma ecco che il giorno successivo, Belen inizia aSpinalbanese, che poche ore dopo pubblica una foto a torso nudo con disegnato unrosso, realizzato con un rossetto. Chi sarà l'artista? Secondo le fonti di Very Inutil People sarebbe proprio l'argentina, che ha realizzato lo stesso disegno anche sul collo di Francesco Petrilli, un amico presente sull'isola. Spinalbanese pare sia rimasto a Ibiza per un'intera settimana, quella di ferragosto, e il feeling tra i due sarebbe cresciuto di giorno in giorno. Come mai, a ferragosto, Antonio Spinalbanese avrebbe tolto il segui a Stefano De Martino? Una domanda che è destinata a non avere risposta, almeno non ufficialmente e non a breve, anche a ben guardare le storie di Belen, quella sera l'argentina solo all'hairstylist ha dedicato ben due storie.

Chi ha seguito con attenzione i social di Belen ha notato un graduale e rapido avvicinamento tra i due, che pare siano stati inseparabili, tranne quando Belen ha rivisto Stefano De Martino per il figlio Santiago. Dalle segnalazioni giunte al a Very Inutil People, inoltre, emerge un altro dttaglio interessante: qualche giorno fa l'argentina ha condiviso sul suo profilo la foto di un ventilatore a soffitto presente nella sua camera da letto. Poche ore dopo Spinalbanese ha pubblicato lo steso identico ventilatore, al quale l'argentina ha messo un like. Solo coincidenze?