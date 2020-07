Gelo in aeroporto tra Belen Rodriguez e De Martino. Un video svela la verità

Ogni giorno che passa si aggiungono nuovi dettagli al gossip dell’estate. Come tutti sappiamo la storia d’amore (impossibile) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al capolinea. Poco dopo la fine del lockdown si è consumata una tragedia che ha mandato in tilt il mondo dello spettacolo. La separazione tra due, dopo che per un lungo periodo hanno intrapreso un percorso di vita molto diverso, è stata una vera e propria doccia fredda. E ora, dopo i pettegolezzi, i rumor di un triangolo amoroso, le conferme e le smentite, quanto è avvenuto ieri, 23 luglio, tra Belen Rodriguez e De Martino, scrive la parola fine a una lunga serie di pettegolezzi che si sono rincorsi in lungo e in largo in giro per il web.

La coppia è a un binario morto. Non c’è speranza di una riconciliazione. E lo dimostra un video che è stato condiviso dalla pagina "Very Inutil People", che mostra una palese freddezza nella coppia più chiacchierata del momento. Il video in questione fa riferimento a quanto è avvenuto all’aeroporto di Milano. Si vede molto chiaramente la showgirl insieme al piccolo Santiago di ritorno da una vacanza a Ibiza. Quella stessa vacanza che è rimbalzata sul web come una scheggia impazzita. Belen non degna neanche di uno sguardo il suo ex. Si nota solo la felicità di Santiango che corre spedito tra le braccia del padre.

Infatti l’ex ballerino e conduttore di "Made in Sud" attende la sua ex poco lontano dal gate. Secondo quanto è trapelato dalle prime ricostruzioni, ora tocca a Stefano prendersi cura del figlio dopo che ha trascorso del tempo insieme a sua madre. Tutto questo scambio di abbracci e sorrisi, mette in evidenza la situazione di freddezza e disprezzo che c’è tra Belen e Stefano. Né lui né lei cercano un contatto visivo. Sono ancora furenti l’uno con l’altro, e pare che non abbiano nessuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. Anzi, una riconciliazione non si intravede all’orizzonte.

Belen Rodriguez è già andata avanti con la sua vita. Ha intrapreso una storia d’amore molto caliente con Gianmaria Adinolfi, e le foto che sono trapelate sui social sono inequivocabili. De Martino, invece è lì che si lecca ancora le ferite anche su di lui pende il gossip di una storia bollente storia con Alessia Marcuzzi. Sicuramente il gossip regalerà ancora molte sorprese.