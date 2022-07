Eurovision 2023, l'Ucraina cede. Il Regno Unito ospiterà l'evento

" L'Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina ". Con queste parole è stata ufficializzato l'accordo raggiunto tra l'European Broadcasting Union - ente promotore dell'Eurovision - e l'emittente televisiva vincitrice di quest'anno, l'ucraina UA:PBC.

Nonostante la "revisione" voluta dall'Ucraina - che a giugno si era opposta allo spostamento dello show - organizzare l'evento a maggio 2023 nella nazione martoriata dalla guerra si è confermata una scelta poco sicura. Per questo Kiev ha accettato che sia il Regno Unito a ospitare l'evento in una delle città britanniche. L'organizzazione dello spettacolo sarà invece realizzata in tandem dall'emittente inglese BBC e da quella ucraina UA:PBC, che si impegneranno a sviluppare uno spettacolo, che includa elementi e performance ucraine.

" Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unire ancora una volta l'intera Europa attorno ai nostri valori comuni di pace, sostegno, celebrazione della diversità e del talento ", ha dichiarato Mykola Chernotytskyi, capo del consiglio di amministrazione di UA:PBC.

Non è la prima volta che il Regno Unito si presta a ospitare lo show per conto di altri paesi vincitori. " La BBC ha assunto incarichi di hosting per altri paesi vincitori in quattro precedenti occasioni. Continuando in questa tradizione di solidarietà, sappiamo che il Contest del prossimo anno metterà in mostra la creatività e l'abilità di una delle emittenti pubbliche più esperte d'Europa, assicurando al contempo che i vincitori di quest'anno, l'Ucraina, siano celebrati e rappresentati durante l'evento ", ha dichiarato Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest.

L'emittente televisiva inglese si impegnerà dunque a rendere l'evento un vero riflesso della cultura ucraina anche se fisicamente non si terrà nella nazione di Zelensky. In qualità di vincitrice l'Ucraina si qualificherà automaticamente per la Grand Final insieme a "Big 5" che include il Regno Unito, piazzatosi al secondo posto nell'edizione di quest'anno svoltasi a Torino.