"No al traferimento". Kiev ora punta i piedi sull'Eurovision 2023

È un vero e proprio braccio di ferro quello in atto tra l'European Broadcasting Union, ente organizzatore dell'Eurovision Song Contest, e il governo di Kiev. La decisione dell'Ebu di non svolgere in Ucraina la prossima edizione dell'evento musicale non è stata accolta favorevolmente dall'amministrazione ucraina. Kiev punta i piedi e svela di essersi trovata di fronte al fatto compiuto senza avere avuto la possibilità di proporre soluzioni alternative prima di cedere il passo al Regno Unito, seconda classificata.

" L'Ucraina non è d'accordo con la natura della decisione. Siamo fermamente convinti di avere tutte le ragioni per condurre ulteriori trattative, per trovare una soluzione comune che soddisfi tutte le parti ", si legge nella nota ufficiale diramata dal governo ucraino e firmata dal ministro della Cultura, Oleksandr Tkachenko, dal frontman della Kalush Orchestra, Oleh Psiuk e dai vincitori ucraini dell'edizione 2004 e 2016. Di fatto l'amministrazione di Kiev ha smentito le dichiarazioni dell'Ebu - che parlavano di condizioni di sicurezza non garantite - sostenendo invece di avere " soddisfatto in tempo tutte le condizioni per il processo di approvazione del suo svolgimento in Ucraina. Abbiamo fornito risposte e garanzie sugli standard di sicurezza e sui possibili luoghi in cui tenere la competizione ". Il ministro Tkachenko lo ha ribadito anche sui social network, precisando in un post Facebook: " Ci sono motivi per condurre ulteriori discussioni sulla ricerca di una soluzione che soddisfi tutti. Crediamo di poter rispettare tutti gli impegni ".