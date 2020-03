Eva Grimaldi tradita da Imma Battaglia con una suora: lo scherzo de Le Iene

Lo scorso 19 maggio Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono convolate a nozze e le due non hanno mai nascosto di essere molto gelose l’una dell’altra. Le Iene, quindi, hanno pensato bene di architettare uno scherzo diabolico con la complicità dell’attivista.

La messa in scena è iniziata quando Imma, rientrata a casa, ha raccontato ad Eva di aver incontrato un gruppo di suore che le avevano regalato alcuni messaggi e simboli sull’amore. Entusiasta per quanto accaduto, ha accettato anche di buon grado che la compagna allestisse in casa una sorta di altarino dedicato ai regali fatti dalle religiose.

Tutto inizia a cambiare quando una di queste approda a casa della Grimaldi e della Battaglia che, complice de Le Iene, non ha esitato a riempire di complimenti la giovane suora. I sospetti di Eva, però, sono iniziati quando, rientrando a casa, ha trovato il letto completamente disfatto e uno degli oggetti appartenenti alla donna tra le lenzuola. Visibilmente agitata, ha chiamato immediatamente la moglie che l'ha raggiunta e, con il sorriso sulle labbra, ha iniziato a fornirle una serie di giustificazioni davvero poco convincenti.

A questo punto Le Iene hanno deciso di alzare il tiro e giocare diabolicamente con i sentimenti dell’attrice: Eva Grimaldi, rientrando a casa, ha trovato la moglie Imma Battaglia tra le coperte insieme alla suora che qualche giorno prima avevano ospitato. Sbigottita davanti a quella scena, l’attrice è scappata da casa in lacrime, senza nemmeno chiedere spiegazioni alla compagna. Raggiunta da Stefano Corti e Alessandro Onnis, la Grimaldi ha compreso di essere stata solo vittima di uno scherzo, ma non è riuscita a tranquillizzarsi.