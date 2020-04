"Ti sei mangiata il tuo fidanzato". Le offese choc dell'ex di Amici

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che durante una diretta Instagram con una fan non ha risparmiato offese sul suo fisico.

Mascherandole come battute ironiche, il giovane – all’anagrafe Daniel Piccirillo – ha sin da subito manifestato le sue titubanze sulla ragazza e non ha risparmiato battute al vetriolo riferite alla fisicità della 15enne. Così come molti personaggi, anche l’ex di Amici ha voluto “regalare” ad una fan la possibilità di conversare in diretta Instagram con lui ma, evidentemente, l’aspetto estetico della persona scelta non corrispondeva ai canoni estetici di Daniel.

“ Oh mio Dio! Spegni subito! ”, ha urlato lui non appena la fotocamera dello smartphone della ragazzina si è accesa. Sbellicandosi dalle risate e continuando a prendere in giro la ragazzina, quindi, il cantante ha provato ad imbastire con lei una sorta di conversazione, ma le battute hanno continuato ad essere riferite all’aspetto estetico della fan.

“ Come deve essere il tuo ragazzo ideale? – ha domandato lui che, senza aspettare che lei rispondesse, ha aggiunto - . Commestibile... ”. Tra sghignazzi e risatine delle persone che gli stavano intorno, quindi, Daniel Cosmic ha continuato ad “intervistare” la 15enne che, palesemente in imbarazzo, ha fatto fatica a parlare.

“ Quindi della bellezza interiore di un ragazzo non ti interessa? Tu basta che te lo mangi... – ha proseguito lui - . Parlami di te, della tua vita? Cosa fai come hobby...oltre a mangiare? ”. “ Ma sei una ragazza silenziosa o dipende dalle persone...se te le puoi mangiare! – gli ha domandato ancora Cosmic - . Ma a casa tu non sei così, vero? Tu fai disperare tua mamma...È capitato, certe volte, che te la sei mangiata? ”.

La diretta Instagram, andata avanti con questi toni, è stata ripresa sui social e ha indignato il pubblico della rete che ha accusato Daniel Cosmic di bodyshaming nei confronti di una ragazzina. Lui, per il momento, ha deciso di non replicare alle polemiche scatenatesi in rete, mentre le pagine fan sono accorse in suo soccorso sostenendo che le parole del cantante fossero delle semplici battute da cogliere con il sorriso.