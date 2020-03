Fabio Colloricchio ha tradito Violeta Mangrinyan, lei: “L’ho perdonato”

Direttamente dalla versione spagnola di Uomini e Donne, Violeta Mangrinyan ha confessato di essere stata tradita da Fabio Colloricchio durante la scorsa estate.

La giovane, che è fidanzata con l’ex tronista da diversi mesi, lo ha conosciuto durante l’esperienza a L’isola dei famosi iberica. Dopo una prima conoscenza i due finirono sulla bocca di tutti per aver consumato una notte di passione davanti alle telecamere. Terminato il reality show, Fabio e Violeta hanno deciso di andare a vivere insieme e lui ha lasciato l’Italia per volare a Madrid e iniziare la sua nuova avventura con la Mangrinyan.

Tutto tra i due è sempre apparso perfetto: la coppia non ha mai smesso di condividere sui social momenti di romanticismo e affetto, tanto da far pensare di vivere una vita quasi perfetta. Nelle ultime ore, però, un video pubblicato sui social anticipa una confessione choc della Mangrinyan sul suo rapporto con Colloricchio. “ Questa estate è uscito un paio di volte con una ragazza e ho deciso di perdonarlo ”, ha rivelato in lacrime la giovane spagnola tra lo stupore generale.

Il video postato su Instagram è solo una introduzione a ciò che Violeta racconterà durante la puntata di Mujeres y Hombres, ma queste poche parole sono bastate a scatenare il “tam tam” sul web. Fabio, tuttavia, non è nuovo ai tradimenti: durante la lunga relazione con Nicole Mazzocato, ha confessato di essere stato più volte un uomo fedifrago. “ Ci sono stati tradimenti sui quali poi ci siamo confrontati entrambi – aveva detto l’argentino durante l’intervista a Rivelo, riferendosi alla sua passata relazione con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne [...] Ci siamo perdonati ma credo che questo abbia creato una crepa che non si poteva riparare ”.

A distanza di tempo e con una nuova fidanzata, però, pare che Fabio Colloricchio ci sia cascato un’altra volta a testimonianza che “l’uomo perde il pelo, ma non il vizio”. Al momento, tuttavia, la sua relazione con Violeta Mangrinyan sembra procedere a gonfie vele e, chissà se dopo la rivelazione della spagnola, lui decida di chiarire la sua posizione e la vicenda che lo ha visto coinvolto.