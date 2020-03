Fabio Testi rimane al Grande fratello Vip: "The show must go on’"

Lo scorso mercoledì 11 marzo è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E l'appuntamento tv in questione ha visto in apertura il conduttore spiegare al pubblico la scelta maturata insieme alla produzione del reality di andare in onda in piena emergenza Coronavirus. Dettata dalla voglia di intrattenere gli italiani in questi giorni difficili, senza sostituirsi all'informazione in generale che da giorni occupa in larga parte i palinsesti tv.

Nella sedicesima diretta, inoltre, si è decretata l'eliminazione per la prova-televoto che vedeva in sfida tra loro Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi. Quest'ultimo, nel corso della puntata precedente, aveva lanciato dal confessionale un appello generale, destinato in primis ai telespettatori, chiedendo di essere eliminato dal gioco della casa più spiata d'Italia al fine di poter riabbracciare suo figlio, Fabio Testi Junior. Il quale attualmente vive a Shanghai dove ha avuto origine la pandemia di Coronavirus. Il pubblico, però, nella diretta di ieri sera ha deciso di non eliminare l'attore veneto. Questo, alla luce di un commovente e rassicurante messaggio di conforto, che Testi junior aveva destinato in questi giorni al padre-gieffino in un collegamento tv concesso a Live: non è la d'Urso.

"Com'è la situazione là? I contagi diminuiscono?", aveva così incalzato Fabio Testi junior, Barbara d'Urso. "Sono diminuiti i casi di contagio a Shanghai, ci sono dei miglioramenti notevoli e siamo molto sicuri qui -aveva, quindi, dichiarato l'intervistato, dalla Cina-. Praticamente da un mese abbiamo chiuso i nostri 4 negozi di famiglia per poi riaprirne 2, almeno il 70% dei negozi ha riaperto con modalità di precauzione molto serie. Si indossano le mascherine, bisogna stare ad un metro di distanza da terzi anche nei negozi stessi. In Cina, sì, la situazione sta per tornare normale, grazie alle regole". "Ora gli dico di stare tranquillo -aveva aggiunto, per poi lanciare un appello al padre, inquilino vip nella Casa- di non avere panico e di avere pazienza. Di non aver fretta di uscire dalla Casa del Grande fratello. Sto super bene".

E nella serata di ieri, Fabio Testi è diventato protagonista di un coraggioso dietrofront. Incalzato da Signorini sulla sua scelta di abbandonare la Casa -maturata nella quindicesima puntata- l'attore inizialmente non ha nascosto di sentirsi combattuto per via di quanto sta accadendo ai danni del Bel Paese: “Lo spirito con cui sono entrato è totalmente cambiato… Vista la situazione tragica, alla mia età, non so se sia giusto... visto quello che sta succedendo, che io rimanga, non è una scelta semplice. Ti prometto che ci penserò bene. Non avendo informazioni dall’esterno…” . Alla fine, però, visibilmente commosso ha scelto di rimanere in gioco, con lo spirito di stare vicino -seppur da lontano- ai telespettatori, che ora stanno combattendo la loro guerra virologica contro il patogeno: “L’esperienza ci insegna che il detto ‘The show must go on’ è vero in queste situazioni. Noi facciamo questo lavoro per dare al pubblico emozioni, intrattenimento. E adoperarci per arrivare ancora di più e regalare svago a chi è in difficoltà". "Il senso morale di andare in onda è quello di far staccare la spina agli italiani per qualche ora, solo quello", ha dichiarato dal suo canto, Signorini.

La prova-televoto che vedeva Fabio Testi schierato contro Asia Valente e Sara Soldati ha decretato l'uscita dal Gf vip 4 della blogger campana, Asia. Alla sedicesima diretta, tuttavia, Testi è finito di nuovo in nomination, questa volta schierato contro Adriana Volpe e Antonella Elia. E, dal suo canto, aveva poco prima nominato la Volpe con la seguente motivazione: "Almeno la fa finita con Antonio Zequila, punto. Son due mesi che andiamo avanti con questa storia".

Intanto, il pubblico sembra apprezzare molto la condotta ad oggi assunta dall'attore nella Casa, così come si evince alla visione di molti tweet di supporto giunti per lui, in rete. Tra cui si legge: "Meraviglioso Fabio Testi! Insegna la vita alle galline che vivono solo su Instagram. La vita è fuori. Loro parlano solo di Instagram. Lui di persone e cose. Differenza abissale".

