Fabio Testi: "La storia con Katia Ricciarelli? Non capisco perché neghi"

Nella casa del Grande Fratello Vip, Fabio Testi non ha esitato ad annoverare Katia Ricciarelli tra le sue conquiste ma, messi i piedi fuori da Cinecittà, è stato costretto a fare i conti con la pubblica smentita della donna.

“ Lo trovo poco elegante, di pessimo gusto, e poi non è vero per niente – aveva detto la Ricciarelli - . E se fosse stato vero, proprio non me ne ricordo, il che non depone ”. Con queste parole, dunque, la ex moglie di Pippo Baudo aveva smentito le dichiarazioni di Fabio Testi che, ospite di Live! Non è la d’Urso di ieri, 29 marzo, è tornato a parlare di questa intricata questione.

Chiamato in causa per un gossip riguardante un flirt con Adriana Volpe avvenuto circa 20 anni fa, l’attore ci ha tenuto a fare delle precisazioni in merito. “ L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata, che ha una figlia, vero o giusto che sia, non mi sembra bello pubblicare che abbia avuto una storia di 30 anni fa – ha fatto sapere Testi - . Parliamo di 25-30 anni fa, ora non ricordo. Comunque sia, però, è di poco gusto per chi l’ha detto. Anche perché ora la figlia vedrà la propria madre fotografata con un altro uomo sulla copertina di un giornale…Vero o falso che sia ma non mi piace. Non credo che a sua figlia faccia piacere vederla con un altro uomo, anche se è successo tanto tempo fa. Dimentichiamolo no? ”.

Se su Adriana Volpe, quindi, ha scelto di mantenere il riserbo, Fabio Testi non ha riservato lo stesso trattamento a Katia Ricciarelli. Incalzato da Barbara d’Urso sull’argomento, l’attore ha confermato ancora una volta la liaison con la donna. “ Non capisco perché ha negato. Ci siamo incontrati a cene di beneficienza dalle nostre parti e più volte quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore, l’ha detto lei davanti ai microfoni, quindi adesso non capisco perché dica così ”, ha sentenziato lui.