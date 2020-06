"Fai la moglie, vai da Stefano”. Belen presa di mira dagli hater

Dopo la separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez continua a godersi dei weekend di relax insieme a tutta la famiglia, ma uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram ha scatenato la reazione di alcuni hater.

Se tanti, dopo la conferma dell’ennesima crisi di coppia, si sono schierati dalla parte della Rodriguez imputando a De Martino le cause del fallimento del matrimonio, qualcun altro non ha esitato a puntare il dito contro Belen asserendo che alcuni suoi comportamenti abbiano fatto scappare per la seconda volta Stefano.

Nonostante nessuno sia a conoscenza delle reali motivazioni per cui la coppia ha deciso di separarsi per la seconda volta, molti continuano a fare ipotesi ed illazioni e, dopo l’ultimo scatto pubblicato da Belen su Instagram, un utente della rete l’ha accusata di non essere stata una brava moglie.

“Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie invece di perdere il tempo.... Allora ha ragione lui ... La famiglia è marito, moglie e figli qui da noi, invece te devi mantenere a tutti... E tuo marito passa in secondo piano dimenticando che c’è un figlio di mezzo. Brava!”, ha commentato un hater lasciando molti fan della Rodriguez sbigottiti per le parole usate.

Ma Belen non è rimasta in silenzio davanti a queste nuove accuse e, stanca di ricevere continui messaggi da parte di leoni da tastiera che si nascondo dietro profili fittizi, ha sbottato: “ Inizio ad avere paura ”. Tanti sostenitori della showgirl si sono stretti intorno a lei manifestandole, ancora una volta, solidarietà per il difficile periodo che sta vivendo, ma tanti altri hanno appoggiato il pensiero dell’hater.

“Bravissimo, hai detto bene. Si vede che non soffre, sta sempre a mettersi in mostra, vuole stare con la sua famiglia, no con Stefano. Belen fa finta di piangere, sta giocando bene le sue carte”, “Questo è anche il mio pensiero: la mamma e il papa dovrebbero stare un po’ in disparte per il bene della coppia e del nipotino!”, si continua a leggere tra i commenti, “Le donne latine che si sposano con gli uomini del Sud Italia non capiscono mai il valore della famiglia di lui seppur loro pensano di fare tanto per la famiglia di lui”, ha continuato a scrivere qualcun altro.

Davanti a queste considerazioni, però, Belen ha scelto di rimanere in silenzio e non continuare ad alimentare inutilmente una polemica sterile. Tanti, tuttavia, sono ansiosi di conoscere cosa sia realmente accaduto a lei e Stefano De Martino per determinare questa seconda separazione.