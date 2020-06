"Scappatelle e guerriglia familiare": così Belen e De Martino sono entrati in crisi

Si continua ad andare alla ricerca delle motivazioni e della cause che avrebbero scatenato la crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Dopo le rivelazioni del settimanale Chi, secondo cui le visioni divergenti sulla vita dell’argentina e del ballerino avrebbero nuovamente portato alla rottura, il magazine Oggi aggiunge nuovi dettagli svelando che i problemi tra Belen e Stefano risalirebbero addirittura allo scorso gennaio.

Solo una settimana fa, si parlava di una lite furibonda ascoltata dai vicini della coppia e, dopo la quale, De Martino avrebbero abbandonato la casa di Milano mettendosi in viaggio verso Napoli. Le registrazioni di Made in Sud, dunque, sarebbero state solo una scusa volta a motivare l’allontanamento dalla moglie e dal figlio Santiago ma, nelle ultime ore, si aggiungono nuovi tasselli importanti per comprendere cosa potrebbe essere accaduto tra i due.

Secondo il settimanale Oggi, infatti, alla base della crisi coniugale, che secondo qualcuno sarebbe ormai difficile da risolvere, ci sarebbero lo stile di vita di Stefano, la gelosia di Belen e l’eccessiva presenza della famiglia di lei nella vita dei due.

“ La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure – si legge sul sito del magazine di cronaca rosa - . E nella conseguente smania di controllo di Belen: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue".

Ma non sarebbe tutto: a contribuire ai litigi e ad alimentare le discrepanze tra i due ci sarebbe una sorta di “guerriglia familiare”. Com’è noto, Belen è molto legata alla sua famiglia di origine e i Rodriguez vivono nello stesso palazzo in cui abitavano Stefano e la showgirl, mentre i De Martino si dice siano stati “esiliati”.

L’insieme di questi problemi, dunque, avrebbe portato ad una nuova rottura, forse più profonda, ma da parte dei diretti interessati continua ad esserci assoluto silenzio in merito. Dopo un primo intervento di Belen volto a confermare, senza scendere nei dettagli, la separazione dal marito, Stefano ci ha tenuto a far sapere che la sua vita privata resta tale, con buona pace di chi continua a chiedere insistentemente ad entrambi una spiegazione.