"Fai schifo", "Sei invecchiato..." Insulti a valanga su Gabriel Garko

Anche Gabriel Garko è finito nel mirino degli hater e uno dei suoi ultimi selfie condivisi sui social ha scatenato l’odio dei leoni da tastiera.

Alla soglia dei 47 anni, Garko continua ad avere un fascino intramontabile: le sue foto su Instagram riscuotono sempre un enorme successo tra le fan, ma non mancano coloro che non perdono occasione per lanciare pesanti insulti e critiche spregevoli nei confronti dell’attore. Lui, tuttavia, non è solito rimanere in silenzio davanti alla cattiveria di alcuni utenti della rete e, in alcuni casi, replica a tono mettendo a tacere anche gli hater più accaniti.

Nelle ultime ore, Gabriel Garko ha voluto rallegrare il pubblico femminile che lo segue da sempre condividendo un selfie a petto nudo da quello che sembra essere il letto di casa sua. “ Auguro a tutti una notte speciale... ”, ha scritto lui a corredo dello scatto che ha scatenato le fan, ma anche alcuni utenti che hanno sfruttato l’occasione per istigare l’attore pungendolo su alcuni “tasti dolenti”.

Tra i tanti commenti di apprezzamento per il fisico scultoreo di Garko e la sua oggettiva bellezza, infatti, si leggono anche numerosi insulti. “Gabriel ti sei invecchiato parecchio”, gli ha fatto notare un utente al quale, però, l’attore non ha esitato a replicare un po' stizzito: “ Toccherà anche a te ”.

Ma gli insulti non si sono fermati e sulla sua bacheca si continuano a leggere commenti dispregiativi di ogni genere. “Sinceramente... fai schifo”, ha tuonato un altro hater e, anche questa volta, Garko non si è tirato indietro e ha tirato fuori le unghie mettendo a tacere tutti. “ Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede... per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona – ha sbottato l’attore - . La ringrazio e preghi anche per me ”.

La replica di Garko all’hater incattivito ha scatenato l’applauso virtuale di tutti i suoi fan che hanno iniziato a tessere le lodi del loro beniamino. “Non sarà un po' di invidia verso Gabriel?”, ha notato qualcuno, “Non ascoltare nessuno, la gente giudica, parla, non sa davvero nulla della vita a volte. E soprattutto di quali siano i problemi veri”, “Anziché scrivere cattiverie inutili e senza senso, vada a fare una bella preghiera ed eviti di insultare gratuitamente. Cafona”, hanno continuato a scrivere i fan di Garko in risposta agli insulti dei suoi detrattori.