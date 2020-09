Il fan contesta Vasco per le mascherine, lui lo zittisce: "Datti fuoco"

Arrivato quasi alla soglia dei 70 anni, Vasco Rossi ha abbandonato la vita spericolata e ora si fa portavoce del governo, promuovendo in ogni salsa l'utilizzo delle mascherine contro il Covid. Un impegno lodevole quello del rocker di Zocca, che continua ad avere un ottimo seguito sui social. Tuttavia l'immagine di Vasco Rossi che predica la prudenza appare ai più antitetica, quindi poco credibile. Sono diversi gli utenti che gli fanno notare questa improvvisa virata a U e il rocker non sembra accettare di buon grado le critiche. In certi momenti, infatti, Vasco Rossi assume i tratti tipici di una certa tipologia di utenti social, che quando vengono contraddetti si spingono in risposte che vanno oltre il comune buon senso, tanto predicato con l'uso delle mascherine.

Da 'vita spericolata' a 'vita in mascherina', che tracollo che hai fatto. Brutta fine

ai così, brucia tutti i miei dischi e datti fuoco anche te

", gli scrive un ragazzo, contestando l'ultima trovata di Vasco Rossi di indossare le mascherine anche sulle mani . Una frase che non è evidentemente piaciuta al rocker di Zocca, che si è rivolto al suo seguace, probabilmente anche fan, con toni molto accesi: "F". Un consiglio dai toni violenti, forse esagerato e probabilmente fuori contesto, considerata soprattutto l'assenza di toni eccessivi da parte del ragazzo che ha evidenziato il cambiamento nel tempo di Vasco Rossi. Come spesso accade ai più grandi, le parole di Vasco sono state acclamate dai fan, che senza spirito critico hanno esaltato la risposta del loro idolo. Il ragazzo che ha mosso la critica non si è fatto intimorire dalle parole di Vasco Rossi e ha continuato a rispondere a tono agli altri fan che, dopo la risposta del rocker, gli hanno rivolto messaggi non piacevoli. Tra questi c'è anche chi, vedendo che il ragazzo continuava a rispondere nel thread, c'è stato anche chi si è stupito del fatto che "non avesse ancora seguito il consiglio di Vasco".

Non è la prima volta che Vasco Rossi sbotta contro i fan e probabilmente questo fa parte del personaggio duro che il rocker di Zocca si è costruito in oltre 40 anni di carriera. In questi giorni il cantautore sta portando avanti la battaglia delle mascherine per sensibilizzare i suoi fan a indossarle. Giusto, visto che tutti gli esperti da settimane sottolineano la loro importanza, soprattutto quando non si può mantenere la distanza di un metro dalle persone vicine. Scorrendo il profilo di Vasco Rossi, però, ecco emergere alcuni scatti del rocker a pranzo con Valerio Mastrandrea e Andrea Scanzi lo scorso luglio, dove tra abbracci e selfie, Vasco non indossa la mascherina nemmeno sulle mani. E ancora a giugno, quando il rocker ha incontrato l'altro Rossi famoso in Italia , Valentino, insieme alla sua fidanzata. Anche in questo caso selfie di rito ma della mascherina nemmeno l'ombra.