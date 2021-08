Come farsi lasciare in 10 giorni, la commedia tutta improvvisata

Come farsi lasciare in 10 giorni è il film che andrà in onda questa sera alle 21.15 su Paramount Network e che vede come protagonisti Kate Hudson e Matthew McConaughey, attore che di recente si è messo a nudo in una biografia, dove ha raccontato i mille volti della sua vita come divo di Hollywood.

Come farsi lasciare in 10 giorni, la trama

Andie Anderson (Kate Hudson) è una giornalista che scrive di costume per Composure Magazine. La sua specialità è la rubrica "come fare", in cui spiega e racconta come uscire dai problemi o quali soluzioni adottare in circostanze specifiche. Andie, però, sogna di migliorare il suo status di giornalista e cominciare a trattare anche argomenti dall'ampio respiro sociale, cosa che al momento il suo lavoro non le permette. Quando la sua migliore amica le confida una delusione sentimentale, Andie si lascia ispirare e decide di proporre un pezzo sugli errori che le donne non dovrebbero fare per tenersi un uomo. Nasce così la proposta di scrivere un pezzo dal titolo: "Come farsi lasciare in 10 giorni". La ragazza dovrà dunque trovare un ragazzo, farlo invaghire e poi mettere in atto tutte quelle strategie sbagliate delle donne per dimostrare che esse portano alla rottura di un rapporto sentimentale.

Ben (Matthew McConaughey) si occupa di comunicazione e pubblicità per un'importante azienda che si vuole espandere e passare dagli articoli sportivi ai diamanti. Ambizioso e sicuro di sé l'uomo pensa di avere tutte le carte in tavola per ottenere il lavoro. Peccato che due sue colleghe, che lo detestano e non vogliono metterlo a capo della campagna sui diamanti, finiscano con il farlo cadere in trappola: scommettono che Ben non sarà in grado di portare una donna innamorata di lui alla serata di presentazione del progetto, mentre Ben è convinto di poter far innamorare chiunque. Peccato che la donna che le sue colleghe scelgono per lui sia proprio Andie. Nell'arco di dieci giorni la ragazza deve costringere Ben a mollarla: Ben, dal canto suo, è costretto a passare sopra tutte le stranezze di Andie perché ha bisogno di lei per l'affare sui diamanti. Ma in dieci giorni molte cose sono destinate a cambiare.

Un film "improvvisato"

Come farsi lasciare in 10 giorni è un film che rappresenta alla perfezione la "nuova" commedia romantica degli anni Duemila, incentrata molto più sull'idea dell'ironia e di due personaggi che, all'inizio, non riescono proprio ad andare d'accordo. La storia, infatti, porta sullo schermo la struttura del cosiddetto enemy-to-lovers, letteralmente "da nemici ad amanti": i due protagonisti del film vengono da due mondi diversi, hanno visioni diverse del mondo e, sulla carta, non avrebbero nemmeno una possibilità di innamorarsi e accettarsi l'un altro. Ma l'elemento fondante del film diretto da Donald Petrie è proprio il ricorso alla commedia pura: Come farsi lasciare in 10 giorni è una commedia romantica che, però, fa anche ridere. Un obiettivo, quest'ultimo, raggiunto grazie alla sceneggiatura che prevedeva delle situazioni da sit-com, ma anche grazie alla capacità degli attori - e soprattutto di Kate Hudson - di improvvisare.

Come racconta il sito dell'Internet Movie Data Base, molte delle scene che lo spettatore vede sono frutto dell'improvvisazione. Un esempio su tutti è quella in cui il personaggio di Andie si presenta a sorpresa sul posto di lavoro di Ben per presentargli il loro nuovo cane. Durante la scena Kate Hudson, di punto in bianco, afferra Matthew McConaughey e comincia a ricoprirlo letteralmente di baci. Se si guarda bene la scena si vede come l'attore sia colto alla sprovvista: questo perché la scena sulla carta non prevedeva quello slancio di Kate Hudson.

Un'altra scena che è stata "vittima" dell'improvvisazione da parte di Kate Hudson è quella in cui Andie si imbatte nella serata tra uomini di Ben, dove il protagonista gioca a poker coi suoi amici. La maggior parte di quello che si vede sullo schermo è frutto di un'improvvisazione, come sottolinea ancora una volta il sito IMDB. Ad esempio l'idea di lanciare il piatto pieno di verdure ai ragazzi è stata un'idea dell'attrice: il regista era stato avvisato di questa intenzione, ma il resto del cast no. Ancora una volta, se si fa attenzione durante la scena, si possono vedere gli attori naturalmente sorpresi.