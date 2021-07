L'ironia di lady Bonucci: "Ormai è erotica anche la mollica di pane"

Stanotte si concluderanno i Campionati europei di calcio. Gli azzurri si contenderanno la coppa con l'Inghilterra a Wembley in quella che per molti è già una partita storica. Gli Azzurri sono lontani dalle famiglie da oltre un mese. Tra il ritiro e la competizione, i calciatori hanno dovuto salutare le loro famiglie ai primi di giugno con la speranza di stare via quanto più tempo possibile ma, ora che mancano poche ore al loro rientro, c'è chi dimostra più impazienza di altri. Lei è Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, uno dei giganti della difesa italiana. Per Martina Maccari la mancanza è soprattutto fisica, come ha rivelato lei stessa sui social con una storia che è rapidamente diventata virale.

" Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica di pane ", ha scritto la moglie di Leonardo Bonucci. Il calciatore e l'ex modella, classe 1985, si sono sposati 10 anni fa, il 21 giugno 2011. Il loro anniversario di matrimonio è caduto proprio durante i campionati europei e quindi i due non hanno potuto festeggiare insieme un traguardo così importante. Da una parte, questa non può che essere stata una gran delusione per Martina Maccari, che aveva probabilmente immaginato di trascorrere diversamente il decimo anniversario di matrimonio, senza dover trovare " erotica anche la mollica di pane ". Dall'altra, però, suo marito è a un passo dal diventare un eroe sportivo nazionale se riuscirà, insieme agli altri Azzurri, ad alzare la coppa a Wembley.

Dal canto suo, però, Martina Maccari guarda al suo interesse personale ed evidentemente nel momento in cui ha pubblicato quella storia era molto più importante dell'orgoglio nazionale. Non è certo la prima volta che la moglie di Leonardo Bonucci si lascia andare a battute di spirito ironiche e autoironiche. Chi la segue sul web già conosce questa sua vena divertente. Diverse volte ha raccontato aneddoti della vita coniugale e familiare con il difensore della Nazionale, come quando rivelò come davvero si erano conosciuti. " Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa ", ha dichiarato l'ex modella per la quale con Bonucci fu " tutt'altro che colpo di fulmine. Al primo incontro Leonardo era l'opposto di come me lo aspettassi ".

Da quel momento sono cambiate tante cose, i due hanno tre figli e Martina non manca occasione per sostenere il suo amato. In tanti parlano dei calciatori che sono costretti all'astinenza in ritiro e lontani dalle loro famiglie ma anche le mogli e le fidanzate, per ovvi motivi, sono costrette allo stesso regime. E Martina Maccari ha finalmente detto quello che in tante pensano: evviva la faccia!