Federica Lepanto combatte il Covid-19: "Paura? È il mio lavoro"

Dopo aver animato la quattordicesima edizione del Grande fratello, condotta da Alessia Marcuzzi, una dei gieffini più amati nella storia del noto reality show è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per aver smentito una notizia divulgata da diversi giornali e siti-web nelle ultime ore. Secondo cui lei fosse risultata positiva al test sul coronavirus. Si tratta di Federica Lepanto. La vincitrice del Gf 14 di recente ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sull'emergenza coronavirus -che lei sta combattendo in prima linea nel Belpaese- in un'intervista concessa Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Dopo aver vinto il reality show targato Mediaset, la Lepanto aveva conseguito una laurea in Scienze infermieristiche presso l'università di Bologna, per poi tornare a risiedere nella sua città natale, Agropoli, in provincia di Salerno. Così come la stessa ha riportato, incalzata dalle domande di Nuovo, l'ex gieffina salernitana ha accantonato temporaneamente il suo sogno di lavorare nel mondo dello showbiz, per attivarsi come infermiera e volontaria del 118. “Nella mia città c’è psicosi. Riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate. Che non presentano sintomi specifici. Ma hanno bisogno di sostegno psicologico”, ha dichiarato sul suo operato e, in generale, quello di tutti gli operatori sanitari, volto a fronteggiare la pandemia di Covid-19.

Nell'ultima intervista, inoltre, ha lanciato un invito generale alla riflessione sull'importanza dell'informazione corretta divulgata in piena emergenza coronavirus, con le seguenti parole: “Paura? È il mio lavoro. Noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate. Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo“.

E, a conclusione del suo intervento, non ha nascosto che sogna ancora di fare intrattenimento, seppur il mondo dello showbiz a suo dire non dia certezze. “... A dire il vero, nemmeno il mondo sanitario. Continuo a fare serate in giro”, ha aggiunto.