Federica Nargi, mega festa per i 30 anni

Per i suoi trent’anni Federica Nargi non si è fatta mancare niente e si è regalata un party di compleanno esclusivo. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha spento 30 candeline lo scorso 5 febbraio e il suo bel marito Alessandro Matri le ha dedicato un post Instagram. "Sì, sono fortunato! In te ho trovato tutto quello che un uomo può desiderare, una compagna incantevole, una mamma unica innamorata delle nostre cucciole. Hai trasformato il mio sogno in realtà. Non finirò mai di r ingraziarti per tutto quello che fai per noi! Ti amiamo alla follia, auguri amore mio" , ha scritto con tanto di foto di famiglia.

Tuttavia, la Nargi ha voluto aspettare qualche giorno prima di organizzare una festa in un esclusivo locale di Milano, postando solo in seguito diversi momenti della serata sul suo profilo social. Al party naturalmente era presente la famiglia di Federica, composta dal compagno, le figlie Sofia e Beatrice e la bella sorella Claudia, a cui è molto legata. Non poteva mancare naturalmente l’allegra brigata di vip amici fra cui Costanza Caracciolo, con il pancione e in attesa del secondo figlio da Bobo Vieri, con la quale si è divertita sul bancone di Striscia la Notizia e a un’edizione dell’adventure reality itinerante Pechino Express. Trai i presenti, infine, anche l’ex gieffina Simona Salvemini. Insomma, tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo, ma mai nessun poteva superare in bellezza Federica Nargi. Per l’occasione, infatti, Federica ha indossato un tubino aderente colore rosa che ha messo in risalto le sue forme, che tutto temono tranne il passare del tempo.

La festa, per lo meno da quanto rivelano i social, sembra essere stata molto divertente fra buon cibo, infiniti brindisi, balli e una scatenata sessione al microfono del karaoke. La ciliegina sulla torta, però, è stata quando la showgirl romana è salita a ballare sul tavolo sfoderando sensualità e rispolverando le sue doti da ballerina con uno ‘stacchetto’ davvero eccezionale – proprio come ai vecchi tempi.

Insomma, Federica ha tutte le carte in regola per festeggiare alla grande. Primo fra tutti, Alessandro Matri che da ben 10 anni la supporta giorno dopo giorno. Inoltre, se pensiamo alle parole dette durante la puntata di Silvia Toffanin a Verissimo, la Nargi e Matri hanno fatto intendere che il matrimonio è nell’aria e, nonostante la proposta ufficiale non sia ancora arrivata, non dubitiamo che l’annuncio del grande evento ci sarà presto.

