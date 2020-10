Federica Panicucci, ecco i suoi consigli per essere più felici

Ci sono libri che, in certi momenti, valgono pure doppio. Il coraggio di essere felice - Piccoli segreti per vivere meglio di Federica Panicucci (Sperling&Kupfer, pagg. 200, euro 17,90) è un libro motivazionale che raccoglie dodici consigli personali, ma universali, per trovare o ritrovare il coraggio di sorridere e di raggiungere i propri obiettivi.

Insomma, non è strettamente una biografia (anche se ha debuttato tra le tre più vendute su Amazon) ma è un piccolo viaggio nella vita di una delle conduttrici italiane più conosciute, nonché una delle più esperte. Nonostante oggi compia 53 invisibili anni, Federica Panicucci ha iniziato neppure ventenne come «centralinista» nell'ultima edizione di Portobello e da allora è passata dal Festivalbar ad Arrivano gli uomini con Celentano, dal Ballo delle debuttanti con Pippo Baudo fino a Mattino 5, che conduce da dodici anni su Canale 5 con risultati di share decisamente buoni. «Un giorno ho deciso che ero stanca di essere come gli altri volevano che fossi e ho iniziato ad ascoltarmi. Cosa volevo veramente? Chi ero io davvero?» scrive all'inizio di questo cammino motivazionale che è autorevole soprattutto perché è autentico.

Federica Panicucci è proprio come si racconta in queste pagine, una donna che esprime positività in ogni istante e che, grazie a questa forza, è riuscita a raddrizzare i brutti momenti e a trovare sempre il lato positivo, facendolo poi diventare la calamita per altri lati positivi in un circuito virtuoso che poi diventa stile di vita.

Queste duecento pagine, graficamente vincenti e scritte con stile chiaro ed essenziale, diventano quindi una sorta di manuale per diventare migliori. Un manuale che si può applicare a tutti e può valere per qualsiasi lettore. Non a caso, «anche tu ce la puoi fare» è il claim che si agita tra le righe. «A seconda di come moduli il tuo pensiero la stessa giornata cambierà strada e impostazione e questo può fare una differenza fondamentale. Io cerco di praticare questo esercizio ogni giorno», scrive nel capitolo Il potere dei sogni, che è uno dei fulcri del Coraggio di essere felice.

Pagina dopo pagina, la vita di Federica Panicucci diventa lo stratagemma per raccontare una «way of life» che è molto più ricca e produttiva di qualsiasi altra: sfruttare ogni briciola di energia per essere positivi». E lei lo conferma.

«Quando ero una ragazzina ho iniziato a immaginarmi in televisione, ma non come ballerina o attrice; mi vedevo come una presentatrice, m'immaginavo già con un programma mio e fantasticavo anche sugli stati d'animo che avrei vissuto». Poi li ha vissuti davvero e proprio nei posti dove sognava di farlo. Il Festivalbar, ad esempio, rimpiantissimo «cult» multigenerazionale. Oppure Look of the year, programma per modelle che sognava fin da bambina e che poi ha davvero condotto. Uno dei caposaldi del «Codice Panicucci» è la «legge dell'attrazione». In sostanza, se credi fermamente a qualcosa, se provi fortemente a raggiungerla, alla fine la attrai e la ottieni. «All'inizio lo facevo in modo quasi inconsapevole, poi l'ho elaborato e ho capito che è proprio così».

C'è un passaggio spensierato ma significativo del libro che riguarda gli introvabili parcheggi in centro a Milano. «Non lo troveremo mai», dicono le sue amiche. «Perché non dovrei trovare parcheggio? E in effetti, quando arrivo lì, io il parcheggio lo trovo sempre, il mio atteggiamento mentale è propositivo, è ottimista». Un piccolo esempio che diventa paradigma esistenziale e mostra come l'attitudine vincente sia in realtà frutto di carattere e volontà, non solo di fortuna. Come nel suo caso, appunto.