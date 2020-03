Federica Panicucci al settimo cielo con Marco Bacini: "Ho trovato la mia metà del cielo"

Federica Panicucci è nel suo momento felice. Il suo programma del mattino, condotto in coppia con Francesco Vecchi, ottiene ogni giorno ottimi risultati e nel privato la bella conduttrice ha la fortuna di aver trovato l'uomo della sua vita. Lui è Marco Bacini, affascinante imprenditore che si incrocia spesso nei corridoi degli studi di Cologno Monzese, dove è solito andare a trovare la sua compagna, spesso a sorpresa. Federica Pancicucci mostra spesso immagini insieme all'imprenditore, che non di rado le fa recapitare in azienda incredibili mazzi di fiori.

" Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo ", afferma Federica Panicucci intervista dal settimanale Oggi, che le ha dedicato la cover. I due fanno coppia fissa da circa 5 anni, quando la conduttrice ha divorziato dal marito e padre dei suoi figli Mario Fargetta. Il loro è stato un grande e lunghissimo amore, che non ha resistito alla furia del tempo, trovando una sua fine. Con Marco Bacini, però, Federica Panicucci non si è lasciata subito andare e il loro non è stato quello che si può dire un colpo di fulmine: " Ci conoscevamo da tempo ed è stato uno scoprirsi piano piano e intuire le continue affinità. È un uomo molto attento, e a me piace tanto che lo sia. Ma non diamo mai nulla per scontato. "