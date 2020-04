Federica Pellegrini e il workout con Vanessa: "Pronte per il circo"

Con 11 medaglie mondiali e 2 medaglie olimpiche, Federica Pellegrini è considerata la più forte nuotatrice della storia del nuoto azzurro. Non c’è da sorprendersi che il nuoto sia un punto centrale della sua vita, tant’è che la pluricampionessa si stava allenando anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus e del diffondersi inarrestabile dei contagi, l’appuntamento è slittato all’estate dell’anno successivo, il 2021.

Così, impossibilitata ad allenarsi all’interno dei centri sportivi per via della quarantena, Federica Pellegrini ha pensato bene di arrangiarsi con alcuni work out casalinghi per mantenersi in forma. Fortuna vuole che Federica non sia sola. Con lei, infatti, c’è il suo grande amore, la piccola Vanessa. Il bull dog francese preso dalla nuotatrice oltre un anno e mezzo fa è sempre con lei ed è sicuramente la sua maggiore compagnia in questi giorni difficili.

Poco fa, ad esempio, Federica ha condiviso con i suoi followers, che sono oltre un milione, uno scatto di vita quotidiana davvero esilarante e imperdibile. Nel post in questione, infatti, la vediamo allenarsi in casa facendosi ‘aiutare’ da Vanessa, che è parte attiva dei suoi esercizi. La pluricampionessa di nuoto si trova carponi su un tappetino da allenamento e solleva contemporaneamente il braccio destro e la gamba sinistra. Fin qui niente di strano, se non fosse però che sulla sua schiena è appoggiata proprio Vanessa, che fa da peso sulla Pellegrini rimanendo immobile mentre quest’ultima porta a termine con successo l’esercizio. "Siamo pronte per il circo (altro che Olimpiadi)" , ha scritto Federica nella didascalia del post, che in pochissimo tempo ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti, strappando un sorriso ai tantissimi fan e amici della campionessa.

Davanti alla posa divertentissima, un utente suggerisce anche un altro contesto per dare libero sfogo al talento della coppia formata da padrona e amica a quattro zampe e commenta: "Pronte per il prossimo Italia’s Got Talent" . E ancora: "Ti adoro!" , “Bellissime" , "Fantastica e ottima idea per il sovraccarico" .

Insomma, c’è da dire che questo periodo di quarantena le stia facendo davvero bene, concedendole il tempo per prendersi cura di sé e degli affetti più cari. Non è da escludere che possa anche essere il momento giusto per decidere se regalare ancora grandi emozioni al suo pubblico o se prendersi una pausa dalla sua grande passione, il nuoto, come più volte ha lasciato intendere nel corso di alcune interviste.

