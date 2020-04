Federico ha violato la quarantena per vedere Paola Di Benedetto?

Lei, Paola Di Benedetto, è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip che ha deciso di donare l’intero montepremi per combattere l’emergenza coronavirus in Italia. Lui, Federico Rossi, l’ex cantante dello storico duo formato da Benji & Fede. I due si sono innamorati follemente nell’estate del 2018, dando inizio a una delle più belle e seguite storie d’amore. Tuttavia, solo un anno dopo, la coppia è entrata in crisi a seguito di alcune voci che parlavano di un presunto tradimento da parte di Federico ai danni della Di Benedetto con un’ex cantante di Amici, ma che Paola ha sempre negato. Sta di fatto che si sono poi riavvicinati e oggi i due sono tornati ad essere più felici di prima, regalando ai loro fan tante coccole e foto del loro ritrovato amore.

Tuttavia, una volta uscita trionfante dalla Casa più spiata d’Italia, Paola Di Benedetto non ha potuto riabbracciare Federico a causa delle restrizioni dovute alla quarantena. Lei stessa infatti, in un’intervista rilasciata a ilGiornale.it, ha dichiarato: "Io e Federico terremo duro ancora per un po'! Tanto mese più mese meno non cambia… Sono già 4, arriveremo a 6 e istituiremo un nuovo record" . Insomma, sembrava proprio che i due non si sarebbero visti almeno ancora per qualche tempo.

Non tutti, però, la pensano in questo modo. Infatti, alcuni utenti hanno insinuato che Federico Rossi stia prendendo in giro i propri fan mentendo sulla lontananza dalla sua fidanzata. Tra questi proprio l’influencer Deianira Marzano che, durante la giornata di oggi, ha mostrato a tutti i suoi fan un dettaglio che stava per passare inosservato. A sollevare i dubbi è stato dapprima il pavimento della cucina che è apparso in due stories dei fidanzati. Le piastrelle che sono apparse sui profili di Paola e in quella di Fede, infatti, sembrerebbero proprio le stesse. Poi c’è anche un quadro che apparirebbe all’interno delle storie di Federico ma anche in quelle di Paola Di Benedetto. Per essere precisi, si tratta di un quadretto che incornicia la foto di Paola Di Benedetto da piccola. Una coincidenza? Difficile a dirsi con certezza, ma Deianira ha tuonato: "O hanno la stessa foto o come al solito gli scemi siamo noi chiusi in casa soli da 40 giorni…" .

Per ora sia Federico Rossi che Paola Di Benedetto non hanno voluto giustificare né tantomeno chiarire quello che stia davvero succedendo, mostrandosi come sempre sereni nelle rispettive case. Il dubbio però resta: davvero hanno violato la quarantena imposta dal governo proprio a causa dell’emergenza Coronavirus cercando di nascondere tutto?

