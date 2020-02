Federico Pietrucci fuori dal serale di Amici per infortunio: l'addio causato da un gesto d'ira

Lo scorso sabato 15 febbraio è stata trasmessa la nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, che ha decretato l'accesso al serale della ballerina Talisa Ravagnani. Il nuovo appuntamento tv in questione non ha segnato solo l'assegnazione della maglia verde a Talisa, ma ha anche visto protagonista di un momento di riflessione un aspirante concorrente della fase serale del talent di Canale 5. Parliamo di Federico Pietrucci. Il ballerino milanese si è presentato nello studio di Amici 19, per rivolgere un messaggio d'addio ai suoi ormai ex compagni di studio. Il suo allontanamento improvviso dalla scuola di Amici non è volontario, in quanto lo stesso si è visto costretto ad interrompere il suo percorso formativo, per via di un infortunio provocato da un suo gesto d'ira.

Durante il daytime settimanale, ancor prima che fosse trasmessa l'ultima puntata pomeridiana di Amici, Federico aveva avuto un'accesa discussione con la cantante ed aspirante concorrente al serale, Martina Beltrami. Quest'ultima aveva lamentato nella scuola, parlando ad alcuni compagni, che -a suo dire- Federico non avrebbe mai nominato un compagno della sua stessa categoria d'appartenenza, ballerino. E all'ascolto del pensiero espresso dalla Beltrami, il diretto interessato non era riuscito a contenere la sua rabbia, per poi fiondarsi dalla cantante e smentirla: "Martina, ma chi te lo dice che io non voterei mai un ballerino? Ma pensi a te?!? Oppure devi pensare a rompere al prossimo?!?". Rifugiatosi nel bagno della scuola, non era riuscito a mantenere la calma e, finito in preda all'ira aveva, poi, dato un pugno contro il muro. Un gesto quest'ultimo che, alla fine, ha compromesso la sua corsa al serale di Amici, che aprirà i battenti il prossimo 28 febbraio.

"Mancano poche maglie al serale. Partiamo da chi non potrà accedervi", ha così chiamato in studio Federico, la conduttrice, nella puntata dello scorso sabato. "Da un lato porta buono, perché Andreas Muller (ballerino professionista ed ex allievo di Amici, ndr) si ruppe il gomito prima del serale", ha, poi, proseguito, consolando Pietrucci. E Federico ha, dal suo canto, voluto dirsi grato ai professori, compagni di studio, alla ideatrice e ai professionisti di Amici, per quanto vissuto nella celebre scuola: "Volevo ringraziare i professori, perché mi hanno dato questa opportunità. Ringrazio Maria che ci sostiene sempre, il pubblico, i ballerini professionisti. Ringrazio tutti, ma principalmente loro, i miei compagni. Amici non è solo una cosa artistica, ma una famiglia. Grazie".

L'addio di Federico Pietrucci fa discutere il web

A margine dell'addio di Federico Pietrucci registratosi ad Amici 19, nel web c'è chi si scaglia contro Martina Beltrami, ritenendola responsabile di quanto accaduto al giovane.