Federico Pietrucci lascia Amici per un gesto d'ira? Esplode la lite con Martina Beltrami

C'è grande attesa per il via alla fase serale di Amici di Maria De Filippi e non tutti gli allievi della scuola più seguita d'Italia potranno accedervi. Nelle ultime ore, è stata lanciata un'indiscrezione sul talent show in rete, che ha gettato nello sconforto alcuni telespettatori. Secondo quanto è stato spifferato dal profilo @thevoiceofgiulia (fan-page dedicata alla cantante di Amici, Giulia Molino) su Instagram, un ballerino ed aspirante concorrente al serale ha abbandonato la scuola. Federico Pietrucci si sarebbe, cioé, visto costretto a lasciare il talent-show di Canale 5. L'addio dell'allievo ad Amici 19 sarebbe seguito ad un infortunio del giovane. Sul suo conto si sa davvero poco. Originario di Milano e classe 2001, si è trasferito da ragazzo a Roma per poter inseguire il suo più grande sogno, quello di ballare. La Capitale gli ha regalato l'opportunità di scoprire la scuola di Amici, il cui serale può ormai dirsi alle porte. Ma qualcosa, durante il suo percorso di studi, è a quanto pare andato storto.

A causa di un'accesa discussione avuta con la compagna d'avventura Martina Beltrami, ad Amici di Maria De Filippi, è finito in preda ad un momento d'ira. Ad un certo punto, accecato dalla rabbia, ha mollato un pugno contro il muro e, per via dell'urto, si sarebbe infortunato. Un accadimento quest'ultimo che avrebbe segnato l'uscita prematura di Pietrucci dalla gara dei talenti di Canale 5.

Così com'è stato mostrato nel daytime di Amici, trasmesso questo pomeriggio, Martina ha lamentato nella scuola ad alcuni compagni che -a suo dire- Federico non avrebbe mai nominato un ballerino. E all'ascolto del pensiero espresso dalla Beltrami, il diretto interessato non è riuscito a contenere la sua rabbia, per poi fiondarsi dalla cantante e smentirla: "Martina, ma chi te lo dice che io non voterei mai un ballerino? Ma pensi a te?!? Oppure devi pensare a rompere al prossimo?!?".

Federico Pietrucci fa preoccupare il web

L'indiscrezione lanciata in rete e condivisa dalla pagina social @amicivideos, sull'uscita di Federico Pietrucci da Amici 19, sta dividendo l'opinione del web, in queste ore. Tra i fedeli telespettatori, c'è chi si dice dispiaciuto per quanto emerso sul conto del ballerino, che potrebbe aver già detto addio ad Amici.

"Martina sto pregando che tu esca al più presto -ha scritto qualcuno, su Instagram, commentando così il rumor circolante in rete-, con la tua amica Talisa Ravagnani che ha sempre gufato su Federico ...che rabbia... potessi dirvelo in faccia quanto siete cattive e patetiche!".