Federico Rossi a Paola: "Sei la mia vincitrice"

È stata Paola Di Benedetto a vincere la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Complice la sua bellezza e l’aver mantenuto la promessa fatta prima di entrare nella casa più spiata d’Italia – ossia di non dare motivo di far gossip su di lei, si era già capito che Paola avesse una grande potenzialità al televoto. Tuttavia, la notizia di aver vinto l’ha travolta come un fiume in piena ugualmente. Una vincita che, poi, lei ha voluto dedicare all’Italia, ad ulteriore prova del suo buon cuore. Infatti, L’ex Madre Natura ha deciso di donare l’intera cifra del montepremi – per un valore da 100mila euro – a Mediafriends, contribuendo così alla raccolta fondi televisiva che sostiene progetti legati alla lotta al Coronavirus.

Un successo non scontato che ha fatto esultare il fidanzato Federico Rossi, ex del duo Benji&Fede. I due si sono conosciuti per caso, quando lei ha fatto un viaggio di lavoro nelle Marche e ha sentito alla radio una canzone che le piaceva molto. Allora si è informata e si è resa conto che Federico lo aveva già visto. Infatti, lui le aveva scritto su Instagram ma la chat era sparita. Così Paola ha deciso di scrivergli di nuovo e da lì è iniziato tutto. Pazzo d'amore, Federico ha quindi festeggiato la proclamazione della fidanzata Paola Di Benedetto come quarta vincitrice del reality show in tutti i modi possibili e su ogni social. La gioia è infatti esplosa quando all'1.30 di notte Alfonso Signorini ha incoronato Paola, bellissima anche con il viso stravolto e i capelli spettinati, regina del Grande Fratello Vip.

Su Instagram, ad esempio, ha condiviso un video che mostra una serie di foto e filmati che lo ritraggono insieme a Paola Di Benedetto dove in sottofondo e nei sottotitoli scorrono la canzone d'amore di Federico Rossi e le parole dolcissime del testo. "E ti ho aspettata tanto tempo, quando scorreva lento, da ieri fino a adesso… Questo è un discorso solo nostro, sta notte non chiuderò occhio, presto sarà ancora più bello stringersi le mani…" , queste alcune delle parole che fanno parte della canzone scritta da Federico per la sua Paola. Ad accompagnare il post, la didascalia: "Sei la mia vincitrice" . E, ancora su Instagram, si è detto orgoglioso e nelle storie le ha dedicato la canzone ‘We are the Champions’ con tanto di corona. Infine, non appena sveglio, il musicista ha postato una foto di Paola addormentata: "Tu sei andata a nanna, ma invece non ho chiuso occhio. Mannaggia a te che mi regali queste dosi di adrenalina magica!" .

Insomma, il sentimento tra i due sembra già forte e maturo nonostante la giovane età.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?