"Ho perso 10 chili": Fedez torna sui social

La convalescenza, i cambiamenti fisici, la voglia di rimettersi "in sesto" e di tornare a esibirsi in pubblico. Fedez continua a rendere partecipi i fan del proprio percorso post operatorio. Prima ancora di sottoporsi all'intervento per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas, avvenuto quasi un mese fa al San Raffaele di Milano, era stato lo stesso rapper a manifestare la volontà di non nascondere al pubblico la propria situazione privata. Così, anche ora che sta affrontando la delicata fase di recupero, il cantante sta condividendo le proprie emozioni con chi lo segue tramite i social. Lo ha fatto anche nelle scorse ore, pubblicando un proprio selfie a torso nudo.

Davanti allo specchio, Fedez si è mostrato senza la maglietta, ritraendo così la cicatrice sull'addome dovuta all'intervento chirurgico da poco subito. " Non c'è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla ", aveva scritto su Instagram l'artista a due settimane dall'operazione, sempre a corredo di un autoscatto. Ora, documentando i cambiamenti fisici e i segni lasciati dal problema di salute, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato ai follower di aver perso peso dopo il ricovero in ospedale. " Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato ", ha confessato Fedez, che per ovvi motivi ha trascorso le ultime settimane a riposo, assieme alla propria famiglia, astenendosi dall'attività fisica un tempo praticata assiduamente. E ancora: " Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco ".

Parole attraverso le quali l'artista lombardo ha lasciato trasparire la determinazione con la quale sta affrontando il recupero. " Tornare a casa per me sarà tornare a vivere ", aveva scritto sui social lo stesso rapper, ora tornato a vivere la quotidianità tra le attenzioni della moglie Chiara Ferragni e l'esuberanza dei figli Leone e Vittoria. Con loro, durante la pausa pasquale, l'influencer aveva trascorso alcuni giorni di vacanza sul lago di Como, sempre raccontando sui social i momenti più divertenti o emozionanti delle proprie giornate.

Abituato a stare sulla scena e a esibirsi davanti al pubblico, però, Fedez non aspetta che il ritorno sul palco. In tantissimi, più o meno fan, lo attendono di nuovo.