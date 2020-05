Fedez a Chiara Ferragni: "Ce la faremo". Ma lei lo manda a quel paese

Il prolungarsi della quarantena sta rendendo difficile anche ai Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni, infatti, in questo periodo stanno, come tutti, cercando di occupare il moltissimo tempo libero a disposizione per via del lockdown. Ma questi metodi non sono sempre i più opportuni.

Continuano, infatti, gli scherzi che Fedez organizza ai danni della moglie e influencer. Dopo averla ripresa con una maschera in volto su Tik Tok ed essersi beccato un: "Che ca*** fai?" , ora Fedez si è reso colpevole di aver svegliato Chiara Ferragni in un modo non proprio tenerissimo. Il rapper ha inoltre pubblicato sul suo account Instagram un video che racconta la realizzazione dello scherzo, passo dopo passo.

I follower, così, hanno potuto vedere il cantante mentre attivava le casse e gli amplificatori, alzando il volume al massimo. Poi Fedez è andato su Internet e ha cercato un video con la parola chiave: "ce la faremo" . Non contento, il rapper ha messo il laptop sul letto che condivide con Chiara Ferragni e ha fatto partire il video di un cittadino italiano che, dal balcone della propria abitazione, grida proprio: "Ce la faremo!" . Dal momento che al computer erano collegate le casse, il video è partito come una bomba nella stanza in cui Chiara Ferragni era ancora profondamente addormentata.

Chiara Ferragni si è svegliata di soprassalto e, rendendosi conto di essere stata vittima dell'ennesimo scherzo da parte del marito, si è limitata in un primo momento a coprirsi la faccia e ad alzare il dito medio in direzione di Fedez. Quest'ultimo, non pago di quanto era appena accaduto, si è avvicinato alla moglie, le ha messo una mano sulla spalla e con tono divertito le ha detto: "Amore, ce la faremo" . Ma la risposta di Chiara Ferragni non è stata quella che ci si aspettava: la donna, infatti, ha risposto con un sonoro: "Ma Vaffanc***!" .

Chiara Ferragni ha poi raccontato la vicenda anche nelle stories del suo profilo personale, spiegando di aver avuto "un dolcissimo risveglio, per colpa di questo stron**" . Oltre gli scherzi, comunque, i Ferragnez, che hanno organizzato anche una raccolta fondi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, passano il loro tempo giocando con il figlio e vedendo insieme a lui Il Re Leone che, come ha detto la stessa Ferragni sempre nelle stories: "Mi fa sempre piangere".

