Fedez, Chiara Ferragni e Emma Marrone insieme "dal balcone": "Le vacanze in Italia"

La pandemia di Coronavirus -stando ai relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati al 17 marzo- ha registrato 31.506 casi positivi di contagio e 2.503 morti, e ha colpito nel profondo il mondo dello showbiz. Sui social, c'è chi tra i vip si è mobilitato a destinare al web messaggi volti alla sensibilizzazione della prevenzione del coronavirus, in particolar modo invitando tutti a non uscire di casa se non strettamente necessario, e chi ha intrattenuto gli utenti in questi giorni di quarantena registrando delle dirette su Instagram, come Chiara Ferragni e Fedez. La nota coppia di influencer ha ospitato in una nuova videodiretta la cantante Emma Marrone, la quale ha cantato dal vivo alcuni brani, tra cui il suo ultimo singolo dal titolo Luci blu.

Nel corso dell'emozionante momento di condivisione - che ha visto protagonisti i tre noti vip- quest'ultimi hanno fatto una sorta di promessa all'Italia, che si sta adoperando per prevenire la diffusione del Covid-19.

“Grazie ancora veramente, è stato bellissimo ed emozionante. Grazie per tutto quello che state facendo, insieme a tutti noi. È bello. Unisce questa storia qui, unisce tantissimo”, ha così ringraziato Fedez e Chiara, Emma, per averla resa protagonista della loro ultima diretta condivisa su Instagram. Un momento social, quest'ultimo, che ha fatto breccia nei cuori di molti follower dei tre influencer. Tant'è vero che, su Instagram, sono visibili i video condivisi dagli utenti di alcuni frammenti estrapolati dalla videodiretta dei tre vip, uno dei quali è stato pubblicato anche dalla Ferragni sul suo profilo Ig con la seguente descrizione ermetica: "Brividi".

E nel corso della videodiretta social che ha unito gli utenti di Instagram, Emma ha suggerito non troppo velatamente ai Ferragnez di organizzare le loro prossime vacanze in Italia: “Tutti daremo una mano all’Italia, giusto? Facciamo le vacanze in Italia quest’anno?”. I Ferragnez le hanno risposto decisi: “Sì, al 100 per cento. Sai che ne abbiamo parlato anche noi?”. E la Marrone ha proseguito, palesandosi desiderosa di viaggiare nel Belpaese: “Si, assolutamente, io ho già pronto un planning per fare l’Italia da Nord al Sud tutta l’Italia”.

Delle parole importanti quelle che i Ferragnez hanno speso per la Patria, facendo eco al messaggio lanciato da Emma Marrone in diretta, e che in poco tempo hanno fatto il giro del web. Sotto il nuovo post condiviso dalla Ferragni, non sono mancati i commenti degli utenti. Tra cui si legge il seguente messaggio di sostegno e ringraziamento: "Grazie Fede & Chiara, per averci regalato questo momento bellissimo insieme a Emma".