Ci mancava solo il docu-film sui Ferragnez

Non bastavano la sovraesposizione mediatica, la vita privata spiattellata sui social, le polemiche ideologiche del rapper e i suoi smalti per le unghie. Non bastavano nemmeno le foto a raffica della famosa influencer e i suoi capi d’abbigliamento a portata di swipe-up. Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di cavalcare la loro popolarità fino in fondo. Di spremerla ancora un po'. I due coniugi saranno infatti protagonisti di una nuova serie per Amazon Prime Video intitolata – a scanso di equivoci – The Ferragnez. Autoreferenziale quanto basta. La produzione, realizzata da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà disponibile in esclusiva in 240 Paesi, compresa naturalmente l’Italia, nel dicembre 2021.

In otto episodi, il docu-film racconterà la vita dell'imprenditrice digitale cremonese e del rapper, soffermandosi sulla loro quotidianità e sulle loro confidenze a favore di camera. Stando alle anticipazioni della stessa Amazon, il pubblico si beccherà una summa di tutto quello che i Ferragnez hanno combinato, ottenuto e costruito nell'ultimo intenso anno. Verranno ripercorse anche la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria. Approfittando della vetrina televisiva, Chiara e Fedez metteranno davanti alle telecamere tutta la loro famiglia allargata. Non mancheranno quindi il piccolo Leone, primogenito della coppia, ma anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro rispettivi compagni, nonna Luciana e tante altre persone amiche. Avanti, c’è posto per tutti!

In attesa di approdare sugli schermi, i due protagonisti hanno già iniziato a promuovere il loro docu-film tramite i social network. " L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà ", ha scritto Chiara su Instagram, aggiungendo l’immancabile hashtag #adv (cioè advertising, pubblicità). E lo stesso ha fatto suo marito. A corredo dell’annuncio, un video promozionale che ritrae la coppia su una terrazza che domina Milano, sovrastata da un’insegna luminosa con la scritta "The Ferragnez". Una cosetta sobria, insomma.

Anche in questo caso, però, l’operazione non sarà soltanto televisiva ma per la popolare coppia avrà pure una valenza commerciale. Fedez infatti è social brand ambassador di Prime Video in Italia, ed è pure stato uno dei protagonisti del reality Celebrity Hunted e arbitro di LOL: Chi ride è fuori (entrambi trasmessi da Amazon); mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest di Amazon, e protagonista – sempre per la medesima piattaforma - del documentario Chiara Ferragni Unposted.