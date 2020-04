Chiara Ferragni e Fedez scherzano in diretta social: "Cosa ottengo in cambio?"

Serata allegra per Fedez e Chiara Ferragni, che hanno atteso la mezzanotte sui social per l’uscita del primo brano del cantante dopo un anno di pausa dalla musica.

La felicità del momento, dunque, è stata festeggiata da Fedez con due bicchieri di vino che, come ammesso da lui stesso in diretta Instagram con l’amico Luis Sal, lo hanno reso un po’ brillo. Non avvezzo a bere alcool, il marito di Chiara Ferragni non è riuscito a contenere l’ironia, lasciandosi andare a qualche dichiarazione a doppio senso sulla serata che lo attendeva con la influencer, tanto che alla fine lei si è arrabbiata per quella figura che le stava facendo fare davanti a tutti.

“ Sono un po’ ubriaco ragazzi – ci ha tenuto subito a far sapere Fedez - . Ho bevuto due mezzi bicchieri di vino, però non bevo da un mese e mezzo. Non è che reggo! ”. Luis Sal, quindi, ha scherzato insieme all’amico facendo delle allusioni sulla nottata che avrebbe trascorso con la moglie subito dopo la diretta e il rapper non ha nascosto quali fossero le sue reali intenzioni. Meno d’accordo con lui Chiara, la cui faccia ha fatto immediatamente intendere di non gradire quelle esternazioni.

“ Non fare quella faccia – ha continuato a scherzare Fedez - .Ferragni, ci sono 70mila per sone, non ti puoi lamentare di questo, ok? Cioè, ti rendi conto che stava cercando di fare polemica su questo davanti a 71mila persone? Adesso devi dire che sei pienamente soddisfatta di questo. Dillo, Ferry! Sei cattiva... ”. La querelle tra i coniugi è andata avanti ancora per un po’, fino a quando lui, notando il disappunto della moglie, l’ha invitata ad avvicinarsi partecipando attivamente alla diretta social.