Fedez e Ferragni positivi al Covid: "In quarantena"

Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid. Anche loro, come milioni di italiani: il virus non fa sconti. A comunicarlo sono stati gli stessi coniugi con una serie di storie su Instagram nelle quali sono apparsi l'uno accanto all'altra, ma con indosso le mascherine. " Ciao a tutti, come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi ", ha fatto sapere il rapper. E la moglie ha poi spiegato: " Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. E siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi ".

La coppia, che è vaccinata, per il momento ha riferito di essere asintomatica. Tuttavia, proprio per tutelare i figli Leone e Vittoria, i due coingiugi dovranno osservare della particolari attenzioni, indossando sempre la mascherina ffp2. " Non possiamo mantenere una distanza più di tanto con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po' così ", ha argomentato Fedez. " La nostra priorità è che i bambini stiano bene, speriamo che continui così ", ha poi aggiunto, mandando poi un messaggio ai follower che si trovano nella stessa condizione di salute: " Sosteniamoci a vicenda e teniamoci compagnia ". Anche i Ferragnez, come tutti coloro che risultano positivi al Covid, dovranno ora rispettare la quarantena sino all'ottenimento di un tampone con esito negativo.

A margine dell'annuncio dato sui social, mezzo attraverso il quale la coppia condivide con i fan la propria vita, Fedez ha anche scherzato: " C'è un lato positivo e cioè che farò il Capodanno a casa e questa è una grande conquista personale ". Allo stesso tempo il rapper si è detto stupito di aver contratto il virus sebbene non abbia - per sua stessa ammissione - una vita sociale particolarmente movimentata.

Nei giorni scorsi, i Ferragnez erano partiti per le loro vacanze natalizie sulle Dolomiti, prontamente documentate con il consueto corollario di storie su Instagram. I due, tuttavia, erano duvuti rientrare a Milano per un piccolo problema di salute della secondogenita Vittoria: " Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali ", avevano comunicato.

Ora, la notizia della positività al Covid.