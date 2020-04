Fedez nei panni di Chiara, così i Ferragnez rallegrano la quarantena dei follower

Belli, ricchi e anche simpatici: in tempi di quarantena i Ferragnez sono riusciti a conquistare i cuori anche di chi li vedeva come due personaggi fatti di sola immagine e poca sostanza.

Fedez – al secolo Federico Lucia – e Chiara Ferragni non sono solo riusciti a costruirsi da sé un impero, ma hanno fatto in modo che le loro conoscenze potessero fruttare anche in tempi drammatici, come quello che l’Italia sta vivendo. I primi ad aver avviato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano per intensificare la terapia intensiva in seguito all'emergenza coronavirus, il rapper e la imprenditrice digitale sono riusciti a raccogliere più di 4 milioni di euro, dimostrando come un buon utilizzo dei social possa dare importanti risultati.

Ma l’impegno dei Ferragnez non è stato solo indirizzato in questo senso. Fedez e Chiara hanno alleggerito e reso meno noiosa la quarantena dei propri follower con “i concerti dal balcone” cui hanno preso parte nomi della musica italiana del calibro di Emma Marrone, Andrea Bocelli, Arisa e Francesca Michielin. Con allegria e spensieratezza, dunque, la coppia ha regalato momenti di svago ai propri fan che, nelle ultime ore, impazziscono per i video ironici che li riguardano.

L’ultimo mostra Fedez e Chiara Ferragni nella ben nota cabina armadio di casa Ferragnez: lei agghindata con un crop top rosa e una gonna di pelle nera e lui, quasi annoiato, con indosso bermuda e t-shirt. Poi accade l’impensabile e con un’abile montaggio ecco che il rapper e la moglie si scambiano i vestiti. E, se vedere Chiara negli abiti del marito non sembra poi così strano, osservare Fedez con un micro top, la mini gonna e le molletine colorate in testa abbinate ai cerchietti color oro, fa un certo effetto.

I fan, alla vista del rapper con indosso gli abiti della moglie sono letteralmente impazziti: la sua espressione, a metà tra l’annoiato e il “mi prendo in giro, tanto che me ne importa”, ha conquistato tutti e i follower hanno intasato il profilo Instagram dell’artista. “Avete vinto tutto”, “Questo è il mio video preferito”, “Vi amiamo sempre di più”, si legge tra i commenti al post di Fedez.

Non è la prima volta, tuttavia, che i Ferragnez si divertono a condividere momenti esilaranti della loro vita quotidiana con i fan. La quarantena sta dimostrando come siano simili a molte altre persone e questo modo di mostrarsi al popolo della rete li sta rendendo simpatici anche a chi, fino a qualche mese fa, “rabbrividiva” solo a sentirli nominare.