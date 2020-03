Andrea Bocelli canterà dal balcone di Fedez e Chiara Ferragni

Dopo aver avviato per primi una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Raffaele per incrementare la terapia intensiva durante l’emergenza coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez hanno pensato anche a dei veri e propri concerti dal balcone di casa in occasione dei flash mob delle 18.

La prima ad essere stata coinvolta in questa iniziativa è stata Emma Marrone, poi è stato il turno di Francesca Michielin e oggi, 19 marzo, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la presenza di un ospite internazionale che ha chiesto il loro aiuto anche per incrementare la campagna di raccolta fondi per l’ospedale di Camerino.

“ Buongiorno ragazzi, vogliamo darvi una grande notizia – hanno esordito i Ferragnez sui social - . Oggi, a cantare dal balcone insieme a tutti noi in diretta live streaming alle 18, c’è una grande star internazionale: Andrea Bocelli ”. Il tenore, che ha condiviso ed appoggiato le iniziative della coppia più social del momento, intratterrà il vicinato di Fedez e della Ferragni con la sua voce, ma questo non sarà il suo unico impegno.

“ Il maestro Bocelli ci ha chiesto di aiutarlo a divulgare la campagna fondi che ha iniziato oggi per aiutare l’ospedale di Camerino – ha aggiunto il rapper - . Quindi oggi i nostri social sono a disposizione per incrementare questa iniziativa ”.

Sui social, però, ci sarà un doppio appuntamento con Fedez e la famiglia Bocelli. “ Alle 12 sarò in diretta con Matteo Bocelli per preparare il sound check dello show e alle 18 il maestro Bocelli si esibirà – ha aggiunto Fedez orgoglioso - . Quello che vogliamo è infondere un messaggio di positività e di collegare il vostro telefono alla diretta, collegarlo a delle casse, e appoggiarlo al balcone di casa vostra ”.