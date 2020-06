"Che cosa ci fai con lo smalto...?" E per i Ferragnez finisce male

Tutti conosciamo Fedez come cantante, rapper, giudice di X-Factor, benefattore e lo conosciamo anche come provocatore. Il marito di Chiara Ferragni che nei mesi di lockdown si è prodigato per aiutare gli ospedali al collasso e la gente bisognosa, è tornato di nuovo a far parlare di sé su i social. La pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram ha attirato l’attenzione sia dei fan più affezionati ma anche dei detrattori che, come al solito, si sono lanciati in una serie di commenti pungenti verso l’ultima trovata del celebre rapper. Una trovata che fa discutere e che lascia interdetti. Fedez, infatti, ha pubblicato una foto in cui ha sfoggiato sulle dita uno smalto da donna.

Le foto appaiono sia sul suo profilo che su quello di Chiara Ferragni. E si vedono mani che si intrecciano le quali mettono in mostra le unghie dei Ferragnez colorate con smalti variopinti e che richiamo la tradizione dei manga giapponesi. Lo scatto incriminato mette in evidenza il particolare. Fedez, infatti, si è dipinto le dita con le immagini dei Pokemon e mette in mostra il suo “operato” senza paura e in barba alle critiche. Commenti negativi che non sono tardati ad arrivare. "Non capisco perché hai indossato lo smalto. Sei un uomo non una donna", tuona uno dei fan dei Ferragnez. "Però, lo devo ammettere: Fedez ha le mani più belle", ironizza un altro utente. "La situazione sta proprio sfuggendo di mano", si legge ancora tra i commenti. "Fedez ma che hai combinato?", si chiede un suo fan. "La prossima volta che fai? Ti fai disegnare le Winx?".

Lo scatto ha raggiunto quasi 300 mila mi piace e tanti commenti, che è quasi impossibile contarli tutti. Oltre ai commenti negativi, però, c’è chi approva il nuovo "affronto" di Fedez, premiando il coraggio di un artista che non ha paura di essere giudicato. E infatti si leggono commenti come "Adoro", "Bellissimo" e tante emoticon a forma di cuore. Tra le foto pubblicate, spunta persino un dito medio da parte di Fedez, consapevole che la sua trovata farà indignare e discutere. Al di là di questo, il post-lockdown non è un periodo sereno e tranquillo per i Ferragnez. Solo qualche giorno fa, sia Fedez che la Ferragni, hanno ricevuto la notizia di un atto giudiziario, una querela da parte del Codacons per la beneficenza a sostegno delle vittime da Covid-19.