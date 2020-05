Il nuovo anello extralusso di Chiara è il regalo di Fedez per il compleanno?

Lo scorso giovedì 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 33 anni in quarantena insieme a Fedez e al piccolo Leone. Nonostante non abbia potuto festeggiare insieme a famiglia e amici, l’influencer ha ugualmente trascorso il suo compleanno da ricordare. Il primo a farle gli auguri, la mattina, è stato infatti il suo piccolo Leone. Poi, nel corso della giornata, sono arrivati a casa una serie infinita di bouquet di fiori, così tanti da trasformare il salotto in una vera e propria serra, per non parlare dei tantissimi messaggi ricevuti sui social.

Dal canto suo, Fedez si è dedicato alla pasticceria e ha preparato a sua moglie una torta, bruttina ma fatta con tanto ma tanto amore. E se la cucina non si può certo dire che faccia per lui, il rapper si è fatto perdonare la sera con una sorpresa molto romantica, organizzata da solo con i consigli di un event planner: una cena in terrazza, al chiaro di luna, solo per loro due. Una sorta di red carpet fatto di petali di rose colorate e candele che partiva dalla portafinestra e arrivava fino al tavolo, elegantissimo e posizionato sotto a un gazebo decorato con fili di luci, è stato l’emozionante tocco finale per rendere questa serata speciale. "La cena più romantica" , ha commentato Chiara postando uno scatto sui social, seguito poi dai preparativi che hanno visto Fedez impegnato tutto il pomeriggio.

Insomma, non poteva esserci una sorpresa più bella! Eppure, in tanti continuano a chiedersi quale regalo Fedez abbia fatto alla bellissima Chiara. D’altronde, l’anno scorso, Fedez le aveva regalato un anello d'oro formato da cinque fedi tempestate di brillanti dal valore di circa 50mila euro!

Così, quando poche ore fa, l’influencer ha condiviso una stories su Instagram nella quale inquadrava la sua mano con due bellissimi anelli, i suoi fan hanno subito iniziato a fare supposizioni che glielo avesse potuto regalare Fedez. Infatti, uno dei due anelli non sembra essere tra quelli che Chiara indossa regolarmente. Incalzata quindi dalla curiosità dei suoi follower, Chiara ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda: "Per tutti quelli che mi stanno chiedendo di questo anello, mi è stato regalato da Pomellato" . Un accessorio davvero stupendo, ma purtroppo non alla portata di tutte, visto che il suo costo si aggira intorno ai 5mila euro.

Insomma, non resta che aspettare ancora un po' di tempo per scoprire quale regalo Chiara abbia ricevuto da suo marito!

