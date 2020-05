Fedez: "Con il mio prossimo pezzo prenderò decine di querele"

A tre anni di distanza dalla pubblicazione del brano "Vorrei ma non posto", Fedez è pronto a scatenare nuove polemiche con una canzone. Nel 2017 il dito medio mostrato nel videoclip del duetto con J-Ax - e rivolto al leader leghista Matteo Salvini - fece molto discutere e, oggi come allora, il prossimo pezzo in uscita del rapper si annuncia come una bomba pronta a esplodere.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Fedez che, attraverso i suoi canali social, ha svelato che la sua nuova canzone lo metterà a rischio querele: non una, ma parecchie. Dopo un lungo periodo di pausa dalla scena musicale il rapper è tornato al produrre musica. Complice anche la lunga quarantena, il marito di Chiara Ferragni ha scritto una serie di brani già usciti nelle scorse settimane e piazzatisi ai vertici delle classifiche. Nelle storie del suo profilo Instagram, poche ore fa, Fedez ha fatto sapere di avere pronti altri due pezzi, uno dei quali decisamente polemico: " Ho scritto due pezzi. In uno si viaggia alla grande, nell'altro mi prenderò una decina di querele. Non vedo l'ora ".