Fernanda Lessa parla di sedie che si muovono da sole al Gf Vip: "Mi vengono i brividi"

Nuove dichiarazioni di Fernanda Lessa nella casa del Gf Vip potrebbero scatenare una polemica durante la prossima diretta con Alfonso Signorini.

La modella, che nell’ultimo appuntamento in prima serata si era trovata al centro di una discussione in merito ad un bagno di sale fatto per allontanare la negatività di Antonella Elia, si era vista accusare di superstizione e pratiche magiche molto simili ai riti vodoo. Fernanda, quindi, si è difesa sostenendo di credere fermamente nell’energia che la circonda e difendendo a spada tratta i suoi pensieri.

Nelle ultime ore, però, la Lessa è tornata a far mormorare il web riportando un episodio che avrebbe del paranormale. Chiacchierando con Licia Nunez, Fernanda ha spiegato i motivi del suo bagno di sale parlando di sedie che hanno iniziato a muoversi da sole proprio nel punto in cui lei ha deciso di immergersi nella vasca per allontanare le presunte energie negative della Elia.

“ Ti ricordi che ti ho detto, anche se mi danno della strega, che aveva bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? – ha iniziato a spiegare la modella all’attrice, che ha confermato l’episodio - . Mamma, guarda, mi vengono i brividi. Io sentivo una cosa e ho detto ‘fai un bagno di sale’ e dopo… ”.

Lasciando tutti basiti, la Nunez ha confermato l’accaduto parlando di quattro sedie che hanno iniziato a muoversi senza la spinta di qualcuno. “ Mi ricordo – ha confermato Licia - , tutte e quattro le sedie una dopo l’altra. Io ero lì, neanche mi sono avvicinata a prendere la sedia e ‘pum’, di fila... ”.

Il video in cui le due concorrenti del Gf Vip parlano di episodi paranormali e di atteggiamenti superstiziosi sta facendo il giro della rete e il web è completamente diviso in due. Se da una parte qualcuno crede che Antonella Elia sia davvero foriera di energie negative e che dovrebbe essere allontanata dalla Casa, dall’altro qualcuno sostiene che diffondere voci simili su una persona sia una delle cose più brutte e meschine da fare.