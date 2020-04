La Ferragni indigna il web: "Se vendi le borse risolvi metà dei problemi del Paese"

Chiara Ferragni, al di là di ogni battuta di spirito e di ogni considerazione personale, è un'ottima imprenditrice digitale. Negli anni ha trasformato il suo nome in un brand da milioni di euro e in piena pandemia mondiale, con il commercio fermo e i negozi chiusi, ha trovato nella sponsorizzazione di prodotti alimentari e domestici una nuova strada. Tuttavia, il suo nome continua a essere legato a numerosi brand di abbigliamento e del lusso e così, tra un mascarpone e il detersivo per il bucato, ecco spuntare i post in biancheria intima. Tuttavia, al netto dei commenti di apprezzamento e alle insinuazioni per un dettaglio che anche stavolta non è sfuggito, c'è chi ha suggerito a Chiara Ferragni un'idea concreta per aiutare il Paese.

La cabina armadio di Chiara Ferragni è invidiata da tantissimi. Borse, scarpe, abiti delle firme più note e accessori per un valore di centinaia di migliaia di euro compaiono spesso nelle sue storie e nei post che giornalmente condivide con i suoi seguaci. Nelle ultime ore, l'influencer ha voluto mostrare ai suoi social la nuova linea di biancheria intima di uno dei più famosi brand italiani low-cost del settore, di cui la moglie di Fedez è testimonial da anni. Anche in questa quarantena, i reggiseni push-up miracolosi di Chiara Ferragni sono stati protagonisti di numerose gag insieme a suo marito, che ha elogiato le qualità dell'indumento che fa lievitare le forme della moglie. Il pizzo candido e decorazioni floreali del completo intimo di Chiara Ferragni sono stati particolarmente apprezzati dagli utenti, che però hanno anche notato un altro dettaglio nella serie di fotografie condivise dall'influencer.

Alle sue spalle, in bella mostra, ecco comparire decine di borse di un noto brand francese di lusso. Pochette, hand-bag, borsoni viaggio e qualunque altro modello di borsa immaginabile. Una collezione strabiliante di enorme valore che ha inevitabilmente attirato l'attenzione. " Solo se vendi le borse risolvi metà problemi al nord o al sud, indifferente ", ha fatto notare un utente all'influener, facendo riferimento al momento di fortissima crisi economica del Paese. Il valore delle singole borse è di per sé molto alto ma nel caso in cui l'influencer decidesse di vendere qualche pezzo della sua invidiabile collezione, questo sarebbe maggiorato dal fatto che le siano appartenute. Si potrebbe arrivare a cifre da capogiro in una eventuale asta, visto e considerato il seguito numerico ma, soprattutto, alcune forme di idolatria nei suoi confronti. Quella alle spalle di Chiara Ferragni è solo una parte dell'ampia cabina armadio dell'imprenditrice, che in questi giorni non ha comunque lesinato sulla beneficenza in favore del Paese.

Oltre a suggerimento benefico, in tanti hanno notato anche un pancino prominente sospetto da parte di Chiara Ferragni, soprattutto in alcuni degli scatti. Una forma che, vista così, sembrerebbe inequivocabile tanto che sono stati tanti i follower che hanno chiesto alla moglie di Fedez se non ci fosse un bebè in arrivo. Come sempre, Chiara Ferragni ha preferito non rispondere per non alimentare ulteriormente il gossip sulla presunta gravidanza. Se così dovesse essere, a breve ci sarà il lieto annuncio anche se è più plausibile che sia il frutto dei manicaretti (sponsorizzati) preparati da Chiara nelle ultime settimane.