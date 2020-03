Festival di Cannes sospeso per l'emergenza Covid-19

La pandemia di Coronavirus ha registrato nel mondo almeno 201.436 casi positivi di contagio e oltre 8.006 morti, secondo i relativi dati forniti dal bollettino dalla Johns Hopkins University e aggiornati al 18 marzo. E il patogeno ha colpito anche il Festival di Cannes. Il noto festival cinematografico, che si tiene annualmente e per due settimane a maggio, al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare a data da destinarsi il via ufficiale alla celebre kermesse cinematografica, che era originariamente prevista per i giorni dal 12 al 23 maggio 2020. Il Festival di Cannes potrebbe, tuttavia, tenersi tra giugno e luglio. Così com'è stato indicato dagli stessi organizzatori, in una nota-stampa diramata in rete circa la sospensione dell'evento, maturata per via dell'emergenza Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

"Ai tempi dell'emergenza globale Coronavirus, i nostri pensieri vanno alle vittime del Covid-19. Ed esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di tutti quelli che stanno fronteggiando l'emergenza -si legge tra le righe del comunicato in questione, pubblicato il 19 marzo sul sito dell'evento, festivalcannes.com-. Oggi abbiamo preso la seguente decisione: Il Festival di Cannes non potrà tenersi nelle date previste. E cioè dal 12 al 23 maggio". E la nota diramata dagli organizzatori della settantatreesima edizione dell'evento atteso quest'anno prosegue, così: "Molte ipotesi sono allo studio per preservarne lo svolgimento. La principale sarebbe un semplice rinvio, a Cannes, per la fine di giugno-inizio luglio 2020. La decisione sarà presa non appena l’evoluzione della situazione sanitaria francese e internazionale ci permetterà di valutare la possibilità reale”.

Intanto, la nota in questione è visibile anche sui profili social della kermesse.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

E, su Twitter, registra al momento oltre 1.500 retweet e oltre 2.400 like. Tra i molteplici commenti riportati sotto il tweet del comunicato, si legge: "Una decisione saggia"; "No Cannes, no party!"; "Una notizia molto triste".

Non solo il Festival di Cannes è stato rinviato per via della pandemia di Coronavirus. Negli ultimi giorni sono stati annullati anche il Met Gala previsto a New York, il Coachella atteso a Indio, il Festival di Glastonbury previsto in Inghilterra, gli Europei 2020 e il Giro d’Italia. E molti programmi televisivi in Italia, inoltre, hanno subito la chiusura anticipata, come Cr4- La Repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite nel Belpaese per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Intanto, in Italia il patogeno continua a registrare significativi aumenti di casi di contagio e vittime. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati allo scorso giovedì 19 marzo, l'emergenza ha registrato nel territorio nazionale 41.035 casi positivi di contagio e 3.405 morti.