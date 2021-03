Al via il festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione del festival di Sanremo è iniziata. Le norme anti-Covid, la voglia di vivere, il desiderio di ricomiciare e la forza di andare avanti hanno avuto la meglio su questa pandemia che ci flagella da ormai un anno. Esattamente 13 mesi fa, gli italiani si erano riuniti, chi all'Ariston chi davanti alla tv, per seguire la kermesse. Come dimenticare il "dov'è Bugo?" di Morgan? Ecco, quello è stato l'ultimo evento pubblico che ci ha donato un po' di spensieratezza.

Questa sera tutto è ricominciato dove avevamo lasciato il nostro ultimo sorriso. Senza pubblico, è vero. Senza la ressa fuori dal Teatro, è vero. Senza i centinaia di giornalisti ad assillarie di domande gli artisti, è vero. Ma tutto è ricominciato. I big in gara oggi sono: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi (in sostituzione di Irama, che non canterà stasera perché un membro del suo staff è risultato positivo al tampone antigenico), Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma. Oltre i 13 campioni, sul palco dell'Ariston ci saranno anche 4 nuove proposte: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast.

In un Tetaro completamente vuoto, Amadeus legge qualche frase di una lettera inviata a Leggo. "Quest'anno il cuore batte più forte", dice. Ma prima dell'inizio della gara delle Nuove Proposte, Amadeus annuncia l'ingresso di Fiorello, che con un look esagerato alla Achille Lauro, rossetto viola, smalto nero e mantello di fiori, canta una sua versione del brano vincitore del primo festival di Sanremo, Grazie dei fior. "Devo ringraziare Achille Lauro perché questo è solo il suo accappatoio", dice Fiorello divertito.