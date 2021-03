Irama salta la prima serata del Festival. Un componente del suo staff positivo al Covid

Nonostante le precauzioni, i cordoni di sicurezza strettissimi e la sola presenza degli artisti e degli addetti ai lavori, il Covid è riuscito comunque a portare scompiglio al festival di Sanremo rimescolando le carte della prima serata. Un colpo di scena imprevedibile a cui la macchina organizzativa ha posto velocemente rimedio.

Uno dei componenti dello staff di Irama, il cantante in concorso questa sera con il brano “La genesi del tuo colore”, è risultato infatti positivo al tampone antigienico. Una vera doccia fredda soprattutto perché per questioni di sicurezza gli altri componenti dell’entourage e il cantante stesso sono stati sottoposti al tampone molecolare. Nell’attesa dei risultato, che si spera non riveli brutte sorprese, è stata modificata la scaletta della prima serata.

È stato reso noto con un comunicato ufficiale Rai che al posto di Irama canterà Noemi con il brano “Glicine”, mentre la performance di Irama, salvo buon fine del test, è rimandata invece alla seconda serata. Una corsa contro il tempo a poche ore dalla diretta per aggiustare ogni dettaglio: dall’orchestra alla preparazione di Noemi, fino alla completa sanificazione degli ambienti. Nonostante lo scompiglio però questa è comunque la dimostrazione di come macchina del Festival sta funzionando, soprattutto sul piano della sicurezza.

La priorità dell’organizzazione è stata infatti data proprio a questo e sia i cantanti che gli addetti ai lavori vengono sottoposti al test ogni 72 ore come da protocollo Rai e Fimi. Nessun contatto ravvicinato è permesso. Ogni artista rimane chiuso nella sua stanza d’albergo perfino per consumare il pasto e le interviste vengono rilasciate soltanto tramite piattaforma internet. Un nuovo modo di vivere Sanremo, abituato da sempre ad enormi bagni di folla.

L’ordine di uscita dei big di stasera è stato quindi così modificato: la prima a scendere in campo sarà Arisa con il brano “Potevi fare di più”, Colapesce-Di Martino “Musica Leggerissima”, Aiello con “Ora”, Francesca Michelin e Fedez con “Chiamami per amore”, Max Gazzè e Trifluoperazina Mostery Band con “Il Farmacista”, Noemi in sostituzione di Irama con “Glicine”, Madame con il brano “Voce”, Maneskin con “Zitti e Buoni”, Ghemon “Momento perfetto”, Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”, Annalisa con “Dieci”, Francesco Renga con “Quando trovo te” e in ultimo Fasma con “Parlami”. Grande attesa anche per Achille Lauro, Zlatan Ibrahimociv, Diodato e Loredana Bertè che saranno gli ospiti nelle cinque serata. Prevista questa sera anche la presenza di Alessia Bonari e della Banda della Polizia di Stato.