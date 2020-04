La fidanzata di Aaron Carter viene rilasciata dopo l'accusa di violenza domestica

La fidanzata di Aaron Carter, Melanie Ann Martin, è stata arrestata la scorsa domenica con l'accusa di violenza domestica, come è stato riportato dall'ufficio del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles, prontamente diffuso dalla testata Page Six.

L'arresto, come è stato registrato da un ufficiale del dipartimento della Polizia di Lancaster, ha avuto luogo intorno alle 11 di sera, quando la donna si sarebbe gettata contro il fidanzato, Aaron Carter, che ha mostrato in esclusiva a TMZ le immagini delle ferite riportate nello scontro. Sembra che i due stessero già avendo un diverbio verbale molto intenso, che si è concluso quando la Martin è arrivata allo scontro fisico. Sempre Aaron Carter ha dichiarato ai microfoni di TMZ che durante l'attacco, la fidanzata lo ha graffiato in profondità e anche il poliziotto che si è occupato dell'arresto ha confermato che il musicista, fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys che ha chiesto un ordine restrittivo contro di lui, aveva segni evidenti che testimoniavano la veridicità dello scontro.

Nonostante dunque la ragionevolezza dell'arresto, la donna, di trentadue anni, è stata rilasciata lo scorso Lunedì, con una cauzione fissata a 50.000 dollari. Non è stato tuttavia possibile scegliere una data per la discussione del caso in tribunale, dal momento che anche negli Stati Uniti vige la quarantena per via della pandemia legata al contagio da Coronavirus.

Aaron Carter e Melanie Ann Martin hanno reso nota la loro relazione lo scorso Gennaio, quando Aaron Carter pubblicò la notizia sul suo account instagram. Per dar prova del suo amore si sarebbe anche tatuato il nome della ragazza sull'arcata sopraccigliare. Ma sembra che adesso, dopo questo scontro, Aaron Carter sia pronto a mettere una croce sulla sua relazione. Pare infatti che, poco prima del litigio, la ragazza avesse detto al compagno di essere in attesa di un figlio, ma Aaron Carter non le avrebbe creduto, come viene sempre riportato da TMZ.

Al momento, comunque, nessuno dei rappresentanti dei due, ha rilasciato una dichiarazione su quanto avvenuto o su quanto avverrà.

