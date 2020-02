La fidanzata di Andrea Denver attacca il Gf Vip: "Mai fatto vedere il mio video"

Tra i concorrenti del Gf Vip che non ha ancora ricevuto una sorpresa da parte di familiari o amici c’è Andrea Denver che, secondo quanto raccontato sui social dalla fidanzata, Anna Wolf, non sarebbe mai stato messo al corrente del videomessaggio registrato per lui.

Negli ultimi giorni la modella ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram il video indirizzato al fidanzato e realizzato proprio su richiesta degli autori del Gf Vip che, a suo dire, non avrebbero recapitato al giovane il regalo da parte di Anna. “ Il Grande Fratello mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non gliel’hanno mai mostrato ”, ha scritto la Wolf allegando il messaggio che aveva registrato per Denver, senza nascondere una punta di vergogna.

“ Ciao Andrea, spero tu stia bene e tu stia resistendo lì – ha esordito la ragazza - . Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia che assolutamente non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti ”. “ Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire – ha continuato a dire Anna - . So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stai facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo! ”.

Già in passato, la Wolf aveva deciso di far sentire la sua voce quando Elisa De Panicis accusò Denver di aver tradito Anna proprio con lei. Intervistata da Chi, la modella aveva spiegato di credere alla fedeltà del fianzato, ma di voler comunque chiarire la situazione in un secondo momento. “ Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici – aveva detto - . Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza ”. “ Io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui – aveva aggiunto - . Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo ”.

Un confronto tra Anna e Andrea, però, non è mai avvenuto e il videomessaggio registrato dalla Wolf fa pensare che, uscita la De Panicis dalla Casa e finite le insinuazioni sul tradimento di Denver, la modella abbia deciso di credere alla sincerità del fidanzato.