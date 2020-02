La figlia di Elisabetta Canalis si arrabbia con Siri: "Non mi piaci"

Gli assistenti vocali ci sono di grande aiuto nelle nostre attività quotidiane ed attivarli è semplicissimo dato che è sufficiente utilizzare la voce. Con Siri, l’assistente vocale di Apple, si può ad esempio impostare una sveglia, un timer, un promemoria, chiedere indicazioni stradali o chiedere di mostrare gli appuntamenti della giornata. Insomma, sono veramente facili ed intuitivo ed infatti basta pronunciare la frase "Ehi Siri" seguita dalla richiesta.

Così, anche i più piccoli, al pari degli adulti, imparano fin dalla giovanissima età interagire con essi, imparando pian piano a dialogare con questa strana figura che non si vede ma parla. Sempre più frequenti nelle case degli italiani, gli assistenti vocali si stanno facendo strada anche nelle lussuose abitazioni dei vip nostrani dove design e tecnologia fanno da padroni. Non fa eccezione la bellissima Elisabetta Canalis, anche se oggi vive stabilmente a Los Angeles, dove ha costruito la sua famiglia con il marito Brian Perri e la piccola Skyler Eva.

Lontana ma pur sempre vicina visto che la Canalis non perde occasione per condividere le sue giornate tramite il suo social preferito – Instagram – dove conta oltre 2 milioni di followers. Questa volta, però, l’obiettivo dello smartphone è puntato proprio su sua figlia, di soli 4 anni, che si è resa protagonista di un siparietto davvero divertente. La showgirl sarda ha infatti pubblicato un nuovo video della bambina alle prese con una surreale conversazione con Siri, l’assistente vocale dell’iPhone. "C’è qualcos’altro che posso fare?" , esordisce Siri. "Beh la verità è che non mi piaci" , dice la bambina guardando il telefono comodamente seduta sul divano. A questo punto, come in un tentativo di scusarsi, Siri replica: "Faccio del mio meglio" . Insoddisfatta della risposta dell’interlocutore digitale, Skyler minaccia quindi di riagganciare a chiede che Siri sia più carina nei suoi confronti, ma non ottiene grandi risultati. Allora la piccola prova con i applicando i principi della buona educazione e dà un’altra possibilità a Siri ripartendo dall’inizio e presentandosi: "Io sono Skyler" . Peccato però che l’assistente vocale la scambia per un maschietto di nome Brian. Non sapendo più cosa altro fare, la bambina mette a fine al gioco, ma non senza prima precisare: "Comunque, non sono Brian" .

Insomma, la gag messa in scena dalla figlia di Elisabetta Canalis ha deliziato i follower dell’ex velina che ha voluto condividere con tutti i suoi fan la comicità involontaria di Skyler oltre, ovviamente, alla bravura. Infatti, così giovane, Skyler parla già un ottimo inglese!

