La figlia di Jude Law mostra il seno

La bellezza di Iris Law non è di quelle che passano inosservate, complice la giovane età, un fisico da modella e la parentela con due attori considerati belli e affascinanti: la madre Sadie Frost ed il padre Jude Law. La giovane dicianovenne è finita al centro del gossip per un outfit elegante ma audace, sfoggiato al party di "Love Magazine": un abitino multicolor corto e aderente ma dal tessuto impalpabile.

Non è passata sotto silenzio l'assenza del reggiseno, per un look finale davvero provocante e sensuale: la trasparenza ha rivelato il corpo snello della giovane modella e il seno completamente nudo. Complice il freddo alcuni dettagli non sono sfuggiti, come l'evidente bellezza della ragazza, che ricorda profondamente la fisionomia dell'amatissimo padre. Alla fine del party si rifugiata in un taxi mostrando così anche le gambe lunghe e slanciate; al suo fianco l'immancabile fidanzato e modello: Jyrrel Roberts.

Iris, diciannove anni compiuti, è figlia dell'ex coppia di attori e una modella in grande ascesa: nonostante la giovane età ha iniziato a calcare molto presto le passerelle sotto l'occhio vigile della madre. La giovane ha altri due fratelli, Rafferty e Rudy, e sembra possedere anche l'animo rock del padre. L'attore ha anche altri due figli avuti da altre due relazioni, dal 2016 è legato alla psicologa Phillipa Coan che ha successivamente sposato il 2 maggio 2019.

Bello e dannato, Jude Law è considerato da sempre un vero sex symbol ma anche un attore di grandissimo talento, non stupisce quindi che la figlia ne abbia ereditato l'incredibile bellezza e l'essenza. Un episodio del passato spesso torna a far capolino nella vita di Iris: a soli due anni aveva ingoiato una pastiglia di ecstasy trovata per caso sul pavimento di un locale londinese. La piccola era presente a una festa in compagnia della madre e fu proprio quest'ultima a salvarla, perché l'aveva intercettata con lo sguardo mentre raccoglieva qualcosa da terra. Condotta subito all'ospedale, le era stata praticata una lavanda gastrica che le aveva salvato la vita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?