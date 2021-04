Finimondo all'Isola: Gascoigne si ritira. Rocca sbrocca: "Sono un pezzo di...."

L'arrivo in Honduras di quattro nuovi naufraghi (Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia) non ha rasserenato il clima già teso all'Isola dei famosi. Anzi, ha gettato benzina sul fuoco ed il primo a sbroccare è stato Gilles Rocca che, dopo esser stato definito " arrogante " e " spocchioso " dalle new entry, ha perso la testa "abbaiando" e imprecando.

Sono state le critiche fatte da Manuela e Rosaria a far perdere il controllo a Gilles Rocca, che già nelle scorse settimane non aveva brillato per self control. " Spocchioso, arrogante e anche permaloso ", ha detto la Ferrara rispondendo a una domanda della conduttrice. Parole che hanno fatto perdere la testa a Rocca: " Sì, è vero. Confermo. Sono un pezzo di m...Esageriamo pure. C'ho fame ". La Blasi ha invitato il romano a calmarsi ma Gilles, per tutta risposta, ha iniziato a fare il verso del cane che abbaia all'indirizzo delle nuove naufraghe e ha proseguito: " Sto diventando un animale, incomincio ad abbaiare, però sono anche un po' una barbie perché piango dalla mattina alla sera. Vengono fuori i due lati di me, animalesco e fanciullesco. Sono una bambina, comprerò cose rosa quando tornerò a casa. Mi manca il mio amore ".

Più che un pezzo di....sembri permaloso. Poi ha fatto quel verso, capisco la fame è un po' rabbioso, spero non lo faccia più in generale e nei confronti di una donna. Non è carino

Non si può certo dire che l'attuale edizione dell'Isola dei famosi non riservi sorprese. Puntata dopo puntata il reality condotto daperde pezzi (concorrenti), crea polemiche e mette in mostra dinamiche sempre più infuocate. Sull'isola la fame morde letteralmente e Gilles Rocca è stato il primo a cedere vistosamente. E la nuova arrivata Rosaria Cannavò non ha perso occasione per criticarlo: "".

Come se questo non bastasse, l'Isola ha dovuto dire addio ad uno dei suoi protagonisti: Paul Gascoigne. Il calciatore si è ritirato dal programma impossibilitato a proseguire a causa dell'infortunio che, due settimane fa, lo aveva costretto ad indossare un tutore. Gli ultimi accertamenti medici a cui si è sottoposto Gascoigne non hanno lasciato dubbi: legamenti e tendine della spalla rotti. Avventura finita per lui. Al calciatore non è rimasto altro da fare che annunciare il suo ritiro forzato dalla stanza dell'hotel, dove è rimasto dopo le visite che gli hanno imposto lo stop. Sia lui che la produzione speravano in un recupero e invece il bollettino medico è peggiorato negli ultimi giorni.