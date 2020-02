Fiocco rosa in arrivo per Beatrice Valli

Il loro è un amore nato sotto le telecamere e che prosegue sui social. Dopo l’annuncio del matrimonio, arrivato lo scorso ottobre via social e successivamente rimandato, c’è un’altra gioia in arrivo per Beatrice Valli e Marco Fantini. I due, infatti, saranno presto di nuovo genitori. Insomma, presto la famiglia sarà in cinque: lei, il compagno, il primogenito Alessandro, avuto dall’ex Nicola Bovi, e Bianca, nata nel 2017 e figlia di Marco.

Nonostante quindi l’infezione alle tube, che l’aveva costretta a un ricovero e all’assunzione di molti medicinali con la conseguente riduzione delle possibilità di rimanere nuovamente incinta, Beatrice Valli è finalmente pronta per appendere un fiocco, un fiocco rosa! L'annuncio ufficiale è arrivato durante il baby shower di ieri via Instagram, soddisfando così la curiosità dei fan desiderosi di conoscere il sesso del nascituro. Gli addobbi per la festa erano rigorosamente rosa e celesti per non rovinare la sorpresa, ma al momento opportuno un'esplosione di palloncini e coriandoli rosa ha svelato il segreto. "È una femminuccia!" , si legge tra le stories che Beatrice Valli ha condiviso sul suo profilo Instagram. La terzogenita si chiamerà Azzurra, come svelato dalla coppia a Verissimo.

A dirla tutta, però, circolavano già da un po' di tempo alcune voci per cui la coppia avrebbe dato il benvenuto a una bambina. Infatti, ad inizio gennaio. Beatrice Valli e Marco Fantini si erano fatti scappare un indizio che non era passato inosservato. Durante le loro vacanze a Dubai, Beatrice aveva postato una foto con Bubi, la sua secondogenita, e nel commento aveva scritto: "Bubi, piccola bubina" . Tuttavia, i fan più attenti della coppia non si erano fatti scappare il dettaglio commentando: "Un'altra principessa in arrivo" .

E così è stato visto il baby shower di ieri. "Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso... Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby" , ha esordito piena di gioia Beatrice. Tra le ospiti vip, oltre a Ludovica Valli, sorella di Beatrice, presenti anche Costanza Caracciolo e Cristina Marino, anche loro in dolce attesa.

C’è chi si complimenta per la scelta del nome e chi, invece, si limita a supportarli con l’affetto che meritano in questo giorno così importante. "Auguri di cuore" , "Congratulazioni" e "Sarete fantastici" , si legge tra i commenti nello spazio in fondo al post. Qualcuno poi fa notare con ironia come Marco sia sempre più in minoranza: "Il Marchini circondato da donne povero... " . Ma la soluzione c’è ed è proprio un utente a trovarla: "Attendiamo presto il quarto allora!!! Perché il Marchini vuole il maschio a tutti i costi!!!" .

Nonostante non si sappia quando sia prevista la nascita, certo è che il 2020 per Beatrice e Marco si preannuncia indimenticabile, visto che c’è anche un matrimonio da organizzare.

