L'annuncio di Fiorello lascia di stucco: "Faccio Sanremo, poi mi ritiro"

Lo scorso Febbraio Fiorello ha aiutato l'amico di vecchia data Amadeus nel presentare le quattro serate del festival di Sanremo sullo storico palcoscenico del teatro Ariston. Una sfida che non è mai facile e che rappresenta forse una delle ambizioni di tutti i presentatori italiani e che, proprio nel 2020, ha messo a dura prova tanto Fiorello quanto Amadeus.

Partendo dalle accuse di sessismo dopo la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 della kermesse sonora, fino alla squalifica di Bugo e Morgan, Amadeus e Fiorello hanno dovuto affrontare insieme non poche sfide. Un percorso a ostacoli che, evidentemente, comincia a farsi sentire sulle spalle di Fiorello che, alla fine di una lunga live con Amadeus su Instagram, ha trovato il tempo di riflettere sulla sua condizione come uomo di spettacolo.

Dopo i saluti finali con Amadeus, infatti, Fiorello è rimasto solo e dopo una breve pausa silenziosa ha cominciato a parlare di come è stato condurre Sanremo. Ha detto: "È pesante. Te ne dicono di tutti i colori. Mamma mia quante te ne dicono. Ti misurano le parole, quello che dici, le battute che fai" . Con aria stanca, Fiorello ha continuato: "Non ho il carattere giusto per fare queste cose. Eppure l'ho fatto, l'anno scorso" . Poi, riferendosi ad Amadeus specifica: "Mi ha convinto. Mi convincerà pure quest'anno".

Ed è a questo punto che Fiorello coglie di sorpresa i fan e i follower all'ascolto, annunciando un suo possibile ritiro dalle scene. Lo showman, infatti, con aria stanca e sconsolata ha affermato: "Be' potrebbe essere la mia ultima cosa. Ecco, questa è un'idea che mi è venuta adesso. Potrebbe essere la mia ultima cosa. Questa è una bella idea. Ecco, faccio Sanremo, come va va, e poi chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a ottant'anni, no? Largo ai giovani, e io me ne vado. Chiudo e basta" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?