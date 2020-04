Flavia Pennetta: "Dalla quarantena esco di nuovo incinta o divorzio"

"I primi dieci giorni è stato insopportabile, molto dura" , così Flavia Pennetta ha commentato la sua quarantena insieme al marito Fabio Fognini e ai due figli. Ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", la vincitrice degli US Open non ha nascosto le sue difficoltà nel dover vivere h24 la quotidianità familiare. Dopo una vita spesa in giro per il mondo tra allenamenti, impegni e campo da tennis la Pennetta ha smentito un suo possibile ritorno in campo e sulla quarantena ha sorpreso tutti con un’inattesa affermazione.

La quarantena di Flavia Pennetta è insieme al marito, il tennista Fabio Fognini, e loro due bambini Federico e Farah. Intervenuta su Radio Due nel programma di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la 38enne ha voluto prima di tutto smentire le voci di un suo ritorno sul tappeto rosso. Il desiderio c'è ma l'età e la preparazione no: " Fabio vorrebbe che tornassi a giocare, ma se dovessi davvero decidere di ricominciare andrebbe in crisi. Comunque, no, è tanto faticoso mettermi in sesto dopo 4-5 anni di stop, bisogna fare un lavoro pazzesco per ritornare. E poi per quanto? Per giocare un anno?" .

Spenti gli entusiasmi dei suoi sostenitori, Flavia Pennetta ha raccontato come vive la sua nuova quotidianità con marito e figli. Una situazione inedita che all’inizio, non ha nascosto, l’ha destabilizzata: " I primi dieci giorni è stato insopportabile ma ora sono felicissima di averlo in casa. Per la prima volta abbiamo una quotidianità che mai abbiamo vissuto. Però alla fine di questa quarantena le cose sono due: o ne esco di nuovo incinta oppure si divorzia" . Terzo figlio in arrivo dunque per la coppia di sportivi? Flavia Pennetta ha lasciato aperto uno spiraglio, nonostante l'ultima nata, Farah, non abbia ancora compiuto cinque mesi: " A noi piacciono le famiglie numerose, non abbiamo messo un limite, ma vogliamo goderci Farah che è piccolissima. Io poi comincio a essere un po' vecchietta" .

#ugdp @fabiofogna i primi dieci giorni di #quarantena sono stati molto duri, ora ci siamo organizzati. Io cucino e il mio piatto forte è la pasta al pesto! — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) April 15, 2020