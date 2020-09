Flavia Vento si ritira dal Gf: "Ho lasciato la Casa per amore dei miei cani"

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Eppure, dopo solo 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento ha deciso di lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. Con la valigia in mano, infatti, la showgirl oggi 43enne ha salutato gli altri inquilini pronta per correre ad abbracciare i suoi amici a quattro zampe.

Nonostante i tentativi da parte degli altri inquilini per convincerla a rimanere, Flavia ha così varcato la celebre porta rossa. Una scelta dettata dal profondo legame che la lega ai suoi sette cani. Così, a poche ore dal suo rientro a casa, Flavia si dice soddisfatta della sua scelta perché l’amore è così, fa fare scelte – anche un po' pazzerelle – che non è possibile spiegare a parole. E, a lei, il suo cuore la portava da loro.

Tuttavia, Flavia è consapevole che questo particolare legame l’abbia costretta a fare alcune rinunce lavorative – soprattutto nel caso dei reality La Fattoria e L’Isola del Famosi. Lei però non se ne fa certo un problema e, con la carica di una 20enne, non perde mai occasione per mettersi in gioco. Alla prossima!

La scena della sirenetta era l’entrata che ti aspettavi dal Grande Fratello Vip?

"La figura della sirenetta mi ha sempre affascinato. Amo l’Odissea e tutto ciò che ha a che fare con la mitologia. Per me le sirene rappresentano qualcosa di raro e prezioso, così come lo sono nell’immaginario di tutti. Così, ho deciso di documentarmi sul canto delle sirene. Certo, essendo delle creature leggendarie, non è stato per niente facile capire come ricreare quella melodia. Ed è proprio perché credo che uno dei ruoli della televisione sia quello di far sognare che ho deciso di provare a riprodurre questo canto. Sono felice che il Grande Fratello Vip mi abbia dato l’opportunità di farlo".

Nonostante la tua brevissima permanenza nella Casa, che atmosfera si percepiva tra i concorrenti?

"Ho trovato persone fantastiche, davvero molto amichevoli. Questo mi rende felice perché negli altri reality ai quali ho partecipato in passato non è stato così. Mi sono trovata bene con tutti, anche se a primo impatto mi sono piaciuti particolarmente Tommaso, Matilde e Dayane".

Qual è il ruolo dei cani nella tua vita?

"Per me i miei cani sono come dei figli. Li amo con tutta me stessa. Tuttavia, sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una grande responsabilità nei loro confronti, senza qualcuno che possa in qualche modo alleggerire questo mio peso provocandomi un grande senso di solitudine".

Non hai pensato che i tuoi cani potessero mancarti durante la partecipazione al Grande Fratello Vip?

"In realtà ci ho pensato tanto, preoccupandomi sempre di come avrei gestito questa lontananza. Tuttavia, per me il Grande Fratello Vip è lavoro e quindi ho provato ugualmente a mettermi in gioco. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose".

Come mai, una volta entrata nella Casa, la situazione è peggiorata?

"Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico".

La De Blanck ha preso molto male la tua decisione di andartene, hai provato a riflettere sulle sue parole?

"Sono assolutamente d’accordo con lei su tutto ciò che mi ha detto. Stare in quella Casa è un’esperienza indescrivibile. È una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita, è divertente ma allo stesso tempo è lavoro. Penso che le sue parole servissero solo ed esclusivamente a spronarmi. Lo dico proprio perché lei è una mia cara amica e so che non direbbe mai niente per ferirmi".

Senti di aver fatto la scelta giusta?

"Quello che posso dire è che l’amore ti porta a fare determinate scelte, anche quelle meno comprensibili agli occhi degli altri. Così è stato l’amore che provo per i miei cani. La vita è una ed io in quel momento mi sono sentita di tornare da loro".

Anche in altri reality però ti sei comportata in modo molto simile, perché?

"Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo".

Perché allora insisti nel voler partecipare ai reality?

"Semplicemente perché non posso annientarmi come persona in nome dell’amore che provo per i miei cani. Come tanta gente che va a lavorare tutti i giorni pur avendo dei figli, io non posso certo rinunciare a sentirmi realizzata nel lavoro. Semplicemente ogni volta che ne ho l’opportunità mi metto in gioco, senza pensare ai miei precedenti. Il tempo mi ha sempre dato le mie risposte".

A cosa si deve questa tuo grande senso di fede?

"La mia fede non è legata a nessun evento in particolare, mi è semplicemente arrivata la chiamata. Questo mi ha permesso di conoscere delle persone stupende come Paolo Brosio. Lui lo stimo molto e, una volta finito il Grande Fratello Vip, mi pacerebbe confrontarmi con lui per capire come supportare la Chiesa per portare nel mondo pace, misericordia e speranza".

Davvero non hai un uomo da 10 anni?

"Tutto verissimo. Sono stata infatti molto delusa dagli uomini, tanto da farmi perdere completamente la speranza verso il genere maschile. Da parte mia, non do più neanche la possibilità agli altri di corteggiarmi. Zero flirt, tant’è che da quattro anni sono anche casta".

Amici maschi invece?

"L’unica eccezione è Biagio. All’inizio aveva provato a corteggiarmi, ma non ha funzionato. Il risultato? Una bellissima amicizia".

Ma non ti manca avere una famiglia tutta tua?

"In realtà non ho mai sentito il desiderio di avere dei figli. Già sono troppo apprensiva con i miei cani, figuratevi con un figlio! Penso che potrei avere un infarto ogni due per tre".

Ti sei mai pentita di aver assecondato quelle voci sul flirt con Totti?

"Posso rispondere con un ‘no comment’?! Ragazzi, ne è passato di tempo!".

Ti vedremo di nuovo in televisione?

"Lo scopriremo strada facendo. Per ora sto pensando di aprire una pensione per cani, ma sto ancora facendo tutte le valutazioni del caso".

