Foglie, fiori e ali incantate. Ecco i gioielli dell’amore scelti da Jennifer Lopez nel film "Marry Me"

«La partnership della Maison con Marry Me Sposami e Jennifer Lopez è stata spontanea, è nata come una naturale connessione basata sulla comune passione per l'amore, l'arte, e il potere che emanano i gioielli...». Così racconta Eugenia Bruni, creative director del brand omonimo a proposito della nuova commedia romantica firmata Universal Pictures con Jennifer Lopez e Owen Wilson, arrivata nei cinema l'11 febbraio 2022 in occasione di San Valentino e dove la famosa attrice indossa, in quasi tutte le scene, gioielli firmato Pasquale Bruni. «Jennifer Lopez già in passato ha indossato le creazioni Pasquale Bruni in diverse occasioni - continua Bruni - La prima volta che conobbi Jennifer Lopez fu dodici anni fa in Italia, in occasione di Sanremo, un'artista con una bellissima energia e una grande sensibilità. Mi colpì il suo sorriso che proveniva soprattutto dagli occhi, l'amore per i gioielli e la sua curiosità nel conoscerne i dettagli delle mie creazioni. Rivedendola a NY ho ritrovato lo stesso sguardo, carisma e vibrazioni positive». Nel film, Kat Valdez alias Jennifer Lopez indossa creazioni iconiche di Pasquale Bruni, la maison italiana di gioielli artigianali fondata oltre 50 anni fa. Tutte le emozioni dei gioielli Pasquale Bruni si avvertono in ogni singolo istante di questa moderna commedia romantica. L'amore si fonda su una specie di magia, e quella magia può essere vissuta nell'intimità degli ori e delle gemme Pasquale Bruni, che incoraggiano le donne a riconnettersi con il loro spirito divino, con la natura e con il loro sconfinato potere. La partnership di Pasquale Bruni con Marry Me Sposami e Jennifer Lopez si è rivelata una connessione prodigiosa, resa possibile dalla comune passione per l'amore, l'arte e il potere di espressione insito nei gioielli. Quali gioielli per Jennifer? «Essere stati scelti per Marry Me, film in cui il personaggio è una pop star mondiale come Jlo, ha indirizzato la scelta su gioielli che più la rappresentano anche nella vita reale. Abbiamo deciso insieme di dare omaggio alle collezioni più rappresentative della Maison Pasquale Bruni, in particolare alla collezione Giardini Segreti - nata dalla preziosa metamorfosi di una foglia che diventa fiore e farfalla e le ali incantate di Aleluiá, un'ode femminile all'amore e alla vita. Tutte le emozioni dei nostri gioielli si avvertono in ogni singolo istante di questa moderna commedia romantica». Come definirebbe la donna Pasquale Bruni? «È una vera dea contemporanea, carismatica, libera di essere, di vivere le proprie emozioni, elevarsi spiritualmente, amarsi. Un nostro gioiello deve dare emozioni pure alle donne, gioia, ammantarle di bellezza». Gioielli per donne moderne che consapevolmente li indossano dalla mattina alla sera. «Ma al tempo stesso che prediligono gioielli dall'allure timeless. I gioielli Pasquale Bruni sono creati da una donna per le donne, al fine di esaltarne la bellezza e l'indipendenza. Io ci sono proprio nata nel gioiello, è stato il mio compagno di vita sin da bambina e per questo ne ho compreso davvero il valore e l'essenza, l'energia che ti dà. Per me il gioiello è simbolo di espressione, è proprio l'amante della donna, un regalo a noi stesse. Dal primo momento che lo indossiamo».